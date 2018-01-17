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17.01.2018 20:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вышло боком

В петербургских домах появились сверхузкие лифты
Текст: Мария Голубкова
Российская газета - Федеральный выпуск №7472 (9)
Выражение "застрял в лифте" обретает новый смысл. Такими комментариями в социальных сетях петербуржцы встретили информацию о новых лифтах, которые устанавливают в многоквартирных домах по программе капремонта. Жители возмущены слишком узкими, по их мнению, кабинами подъемников и дверями, а чиновники разводят руками - "нормальные" у бюджета устанавливать нет возможности.
Фото: Николай Гонтарь / РГ Ширина дверей кабины лифта в подъезде дома 101 по проспекту Стачек не превышает полметра. Фото: Николай Гонтарь / РГ
Ширина дверей кабины лифта в подъезде дома 101 по проспекту Стачек не превышает полметра. Фото: Николай Гонтарь / РГ

Ширина дверей кабины лифта в одном из подъездов дома N 101 по проспекту Стачек не превышает полметра. На видеозаписях энтузиастов видно, что мужчина может пройти в нее только боком - мешает ширина плеч.

О том, чтобы втиснуться в лифт маме с коляской, не может быть и речи. "Чтобы скачать полную версию лифта, перейдите по ссылке", - комментируют в соцсетях. Или даже так: "Намекают, что пора садиться на диету - лето скоро!"

Фото: depositphotos.com
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Многоквартирный дом на Стачек - постройка так называемой 600-й серии, "дом-корабль". В подъездах, как правило, установлены два лифта - пассажирский и, как многие называют, технический.

Первый - обычная кабина с автоматическими дверями, рассчитанная на четыре человека, грузоподъемностью 400 килограммов. Второй - существенно меньше, с распашной дверью. Вот на его место и устанавливают, как окрестили в народе, "нанолифт".

- Установили неделю назад, и он сломался почти сразу, - рассказал "РГ" житель этого дома Элвин Габибов. - Сейчас не работает ни старый, ни новый лифт.

Такие же жалобы - "узко, плохо работает" - поступают и из других районов Петербурга. Дома-корабли есть рядом, на проспекте Маршала Казакова, улице Доблести и в районе "гражданки" - на улице Есенина, проспекте Композиторов и проспекте Луначарского.

- Я на этом лифте вообще не езжу, - рассказала жительница одного из домов по имени Наталья, - если только с мужем. - Одной мне в нем страшно, а с посторонними людьми неприятно, слишком близко друг к другу приходится стоять.

Чиновники разводят  руками - на "нормальные"  у бюджета нет возможности

Согласно ГОСТу 53770-2010, "размеры дверного проема пассажирских лифтов должны обеспечивать безопасный вход в кабину и выход из нее пользователей, в том числе с детскими колясками".

Тот же нормативный документ определяет, что минимальная грузоподъемность пассажирского лифта составляет 320 килограммов, в этом случае ширина кабины должна составлять 0,9 метра, а ширина дверного проема - 0,7 метра. По словам Элвина Габибова, ширина дверей у лифта в его подъезде - не более 50 сантиметров.

Грузоподъемность нового лифта - 240 килограммов. В соответствии с официальной документацией полная стоимость замены оценивается в 26,9 миллиона рублей. Интересно, правда, что все работы разбиты на восемь этапов - от ремонта шахт до полного технического освидетельствования нового оборудования и утилизации старого - каждый из которых оценен в одну и ту же сумму 3,36 миллиона рублей.

Как пояснили "РГ" в региональном фонде капитального ремонта, особенности новых лифтов здесь - уступка конструктивным недостаткам зданий. Такие дома массовых серий возводили во второй половине 1960 - 1970 годов, и лифтовые шахты для них рассчитывались, исходя из прежних ГОСТов и нормативных актов.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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- Прежние лифты в этих домах были с распашными дверями, сейчас их нельзя использовать по показателям огнестойкости, - рассказал один из сотрудников фонда Алексей Шишин, отвечающий за работы по капитальному ремонту лифтового оборудования. - А новые кабины с телескопической дверью в существующую шахту можно вписать только такого размера.

Существуют, правда, и более подходящие для "кораблей" по размерам. Однако эти лифты - уже иностранного производства. А у нас, во-первых, импортозамещение, а во-вторых - ограниченные возможности финансирования.

Что касается требований закона по обеспечению доступности лифтов для маломобильных групп населения, то здесь, по словам Шишина, на данном этапе сделать ничего нельзя.

В "кораблях" для инвалидов не предназначены ни один из установленных лифтов. Решить эту проблему можно только с помощью изменения конструкций здания.

Например, придумав размещение внешней шахты лифта. Однако даже подготовка к таким работам сейчас не ведется.

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