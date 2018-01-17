В Ленобласти дважды сбили пешехода

В Сосновоборском районе Ленинградской области сотрудники УГИБДД выясняют обстоятельства, при которых пешеход был дважды сбит проезжавшими мимо машинами.

Как сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло возле деревни Ракопежи.

Пешеход от полученных травм скончался на месте. Документов у него при себе не было, личность погибшего устанавливается.

Сотрудники ГИБДД уже выяснили, что первой пешехода сбила неустановленная машина. Ее водитель сразу же уехал с места происшествия. Сейчас его ищут.

От удара пешехода выбросило на полосу встречного движения, где он был сбит автомобилем ВАЗ-2112 под управлением 40-летнего мужчины.

Водитель отечественного автомобиля ничем не смог помочь пешеходу. Он дождался сотрудников ГИБДД и сейчас дает показания.