В Петербурге начали проверку по факту гибели ребенка в квартире

Следственный отдел Московского района петербургского ГСУ начал проверку по факту гибели полуторогодовалой девочки в квартире одного из домов по улице Орджоникидзе.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления по Северной столице, трагедия произошла накануне.

Старшая трехлетняя дочь играла с младшей сестрой. В какой-то момент голова маленькой девочки застряла между верхней и нижней частью кровати, матрасом ее прижало к каркасу.

Родители вызвали скорую помощь, но медики оказались бессильны. Несмотря на все их усилия, ребенок скончался.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Место происшествия специалист в области судебной медицины. Назначена экспертиза. По итогам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.