В Заполярье начали проверку отравления 40 школьников

В Мурманской области начали проверку по факту массового отравления школьников в городе Полярный.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ, речь идет как минимум о 40 отравившихся ребятах. Все они - ученики городской школы №2. 11 января их привезли в больницу ЗАТО Александровск. Оценив схожие симптомы, медики тут же сообщили о случившемся правоохранителям.

Сейчас следователи опрашивают пострадавших и персонал школы, проводят необходимые экспертизы и проверки. Кроме того, истребована вся документация по организации питания учеников.

Ход и результаты проверки находятся на контроле у руководства следственного управления.