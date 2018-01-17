В Ростове из-за взрыва газа в многоэтажке погиб человек

В Ростове-на-Дону в результате хлопка газа в одном из многоэтажных домов погиб человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

По информации ведомства, звонок о том, что в жилом доме по переулку Забайкальский произошел взрыв, поступил 17 января в шесть часов утра.

Из-за взрыва газовоздушной смеси в здании начался пожар. Огнем оказалось охвачено около 30 квадратных метров.

Прибывшие на место трагедии спасатели оперативно эвакуировали из горящего дома 50 жильцов, среди которых было 15 детей. Всех их разместили в ближайшей школе №56. К 06:42 пожар был локализован, а спустя еще 40 минут полностью потушен.

Всего на место происшествия выезжало 14 машин, в ликвидации возгорания участвовало более 40 человек.