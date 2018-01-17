В Симферополе камеры сняли самую нелепую кражу

В Симферополе юный воришка позарился на воздушные шары, украшавшие вход в магазин, и в результате совершил кражу, достойную звания самой нелепой. Подробности происшествия сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

По информации правоохранителей, с заявлением о краже в полицию обратился администратор магазина, у которого украли две камеры наружного наблюдения. Сотрудники полиции быстро вышли на след воришки и задержали 19-летнего местного жителя, признавшегося в краже.

Позже молодой человек пояснил, что в тот вечер он с друзьями возвращался домой. Компания была навеселе и тут внимание юноши привлекли воздушные шары, украшавшие вход в магазин. Оторвав несколько шариков, молодой человек к своему ужасу обнаружил видеокамеры и понял, что его снимают. Ничего лучшего, чем оторвать средства контроля, ему в голову не пришло.

С двумя похищенными камерами он и скрылся. Но до момента варварского демонтажа устройства продолжали вести запись. Теперь горе-похитителю грозит реальный срок заключения до пяти лет лишения свободы. Кстати, злоумышленник уже добровольно вернул похищенное имущество.