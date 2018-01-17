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17.01.2018 20:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Курганцы нашли снег в "карманах"

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Неделя - Урал №7473 (10)
Жители Кургана иронично и едко отреагировали на уборку города от снега после новогодних праздников. "Снега нет, а технику, как на параде, гоняют стройными рядами вдоль улиц. Отмывают бюджетные средства, что ли?" - пишут пользователи соцсетей. На одной улице горожане насчитали сразу десять снегоуборочных машин, на другой - восемь. "Ехали двадцать минут назад по проспекту Голикова. На мосту в районе ГИБДД снег соскребают с разделительного газона. Даже в "карманах" подмели. Вот бы их трудолюбие и упорство в прошлую зиму", - возмущаются курганцы.

На запрос "РГ" в мэрии ответили: дорожно-коммунальные службы чистят проезжую часть по муниципальному контракту.

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- По ГОСТу для поддержания видимости разметки нужно периодически очищать и подметать осевую линию дорог, - пояснила начальник Управления массовых коммуникаций и общественных отношений Елена Бессонова. - Когда снегопадов нет, дорожники убирают с проезжей части изморозь или иней, опадающий с деревьев. Из-за перепадов температур снег может днем подтаивать на солнце, а ночью превращаться в ледяную корку, образуя гололедицу. В целях безопасности наледь убирают, а дороги подметают.

Зима в этом году в Кургане действительно оказалась малоснежная. Лыжники скучают, дачники волнуются за урожай. Между тем больших снегопадов синоптики не обещают.

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