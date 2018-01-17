На запрос "РГ" в мэрии ответили: дорожно-коммунальные службы чистят проезжую часть по муниципальному контракту.
- По ГОСТу для поддержания видимости разметки нужно периодически очищать и подметать осевую линию дорог, - пояснила начальник Управления массовых коммуникаций и общественных отношений Елена Бессонова. - Когда снегопадов нет, дорожники убирают с проезжей части изморозь или иней, опадающий с деревьев. Из-за перепадов температур снег может днем подтаивать на солнце, а ночью превращаться в ледяную корку, образуя гололедицу. В целях безопасности наледь убирают, а дороги подметают.
Зима в этом году в Кургане действительно оказалась малоснежная. Лыжники скучают, дачники волнуются за урожай. Между тем больших снегопадов синоптики не обещают.