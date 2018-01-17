В Тюмени на финише новогодних каникул вспыхнула, как стог сена, девятиэтажка, без крова остались десятки семей, погиб человек. Она имела вентилируемый навесной фасад, и именно он позволил огню быстро охватить капитальное кирпичное здание. Жители сюда смогут вернуться только после капремонта. Скоро сотрудники прокуратуры и МЧС приступят к проверке аналогичных строений по всей Тюменской области.

После ЧП - увы, очередного для страны - с новой силой разгорелась давняя дискуссия о степени пожарной опасности такого рода фасадных систем. Кто виноват, а главное - как уберечься от подобных бедствий, предотвратить их? Эти вопросы задают тысячи людей, правоохранители, эксперты, специалисты профильных предприятий, чья продукция, как и повсеместно распространенная технология фасадной теплоизоляции, вызывает определенное недоверие.

Сгоревший дом по улице Олимпийской - малосемейка. Его реконструировали почти десять лет назад. Поскольку стены недостаточно хорошо держали тепло, к ним по внешнему контуру прикрепили пласты минваты, облицевали композитными плитами. Проект устроил заказчика, он принял работу. Все было благополучно до вечера 8 января 2018-го, когда загорелась квартира на восьмом этаже. СК расследует уголовное дело по статье "Поджог". Подозревается жилец, находившийся, по свидетельствам соседей, в невменяемом состоянии (он под стражей). Пламя из его жилища вырвалось наружу, охватило стену, достигло крыши. Огненные ручейки стекали по панелям, те заполыхали, поджигая через оконные проемы другие квартиры. Картина была страшной.

Сразу скажем, что почти все расходы - по возмещению ущерба и трат на съем жилья, материальную помощь, восстановление дома - берет на себя бюджет. Сумма еще не подсчитана, но она определенно превысит сотню миллионов рублей.

Сейчас несложно выяснить, насколько смонтированные в конце прошлого десятилетия материалы отвечали заявленным подрядчиком параметрам, соответствовали ли сертификатам. Фрагменты фасада отправлены в специализированную лабораторию. Не дожидаясь результатов, прокурор области Владимир Владимиров распорядился проверить во всех муниципалитетах, насколько пожароопасны здания, "одетые" в такую же оболочку, и не только жилые. Их много. Механизм проверки пока не совсем ясен. Мало изучить лишь документы - они могут быть умело сфальсифицированы. Надо испытать конструкции в буквальном смысле огнем. На опытных установках, полигонах.

Последует ли запрет на использование вентилируемых фасадов? Крайне сомнительно, ведь это индустрия с оборотом в десятки миллиардов рублей

Примеры тому есть. Несколько лет назад в Красноярске сгорели "костром из хвороста" две высотки, одну из которых построили для сотрудников МЧС. О тех пожарах говорила вся страна. В омскую испытательную пожарную лабораторию были отправлены из Красноярска образцы вентилируемых фасадов 16 многоэтажек. Краевая служба стройнадзора и жилищного контроля обнародовала настораживающие итоги: гарантированно надежным признан лишь один образец (группа горючести Г1), шесть отнесены к умеренно горючим (Г2), восемь - к нормально горючим (Г3), еще два - к сильно горючим (Г4). По сути, заложены мины.

Застройщикам рекомендовали довести десять домов до второго уровня, а впредь - сдавать только с обшивкой, соответствующей первому стандарту.

После пожара в Тюмени среди пользователей соцсетей зашел спор, последует ли запрет на использование вентилируемых фасадов. Крайне сомнительно. Это целая индустрия с оборотом в десятки миллиардов рублей, наращивающая ежегодно объем производства на 10-15 процентов. К примеру, в 2015-м, по оценкам ассоциации "Анфас", посредством фасадных систем было утеплено не менее 25 миллионов квадратных метров.

Такие фасады применяют в массовом строительстве во многих странах, включая европейские, они не подводят, долго служат, если, конечно, сделаны и смонтированы в соответствии с жесткими требованиями безопасности и не относятся к фальсификату.

Вот неполный ряд городов, где в последние годы полыхали фасады: Уфа, Владивосток, Ростов-на-Дону, Грозный, Барнаул, Москва. Да и в лондонской высотке замкнуло электропитание холодильника, погибло свыше 80 человек. И ведь не скажешь, что производители равнодушно наблюдают за пожарами. Пристальное внимание уделяет каждому ЧП отраслевая ассоциация "Росизол". Ее специалисты, анализируя видео и фото происшествия в Тюмени, пришли к следующим предварительным выводам: похоже, не выдержали натиска огня алюминиевые композитные панели (АКП), а его распространению способствовало отсутствие обязательного противопожарного обрамления оконных проемов, а также межэтажных рассечек.

Ассоциация "Росизол" стремится вывести на чистую воду фирмы, реализующие пожароопасный продукт под видом негорючего

- В чем "слабость" АКП? В нем полиэтиленовый сердечник. А алюминий плавится при 660 градусах, тогда как температура пожара значительно выше, в итоге металл стекает горящими каплями. Без барьерной защиты окон, межэтажных негорючих рассечек пламенем охватывает весь фасад. Нередко большой пожар провоцирует ветрозащитная пленка, - поясняет технический эксперт Алексей Воронин.

Горел ли сам утеплитель (а он должен лишь плавиться и, по идее, препятствовать распространению огня при стойкости всей конструкции)? На сей счет противоречивые мнения. Будем ожидать лабораторного заключения.

Элементы фасадного утеплителя перед получением сертификата и определения класса горючести обычно проходят тестирование на установке, имитирующей часть типового строения. Идет ориентир на некий типовой пожар. А вот натурные испытания фасадной конструкции в оригинальной комплектации, которая используется для теплозащиты конкретного строения (группы зданий), вовсе не практикуются, подчеркивает Алексей Воронин.

- Это, на наш взгляд, недопустимо. Мы выступаем за обязательные натурные испытания. За беспрекословный запрет использования на фасадах жилых и общественных зданий легковоспламеняющихся материалов. За учет токсичности их горения при проектировании, - говорит представитель ассоциации производителей минеральной изоляции Евгения Свиридова.

Ассоциация, утверждает она, стремится вывести на чистую воду фирмы, реализующие пожароопасный продукт под видом негорючего. Так, уличены в обмане и наказаны сразу три отечественные компании, выпускавшие маты из минваты, армированные алюминиевой фольгой. Последняя, как подтвердили в профильном НИИ, весьма горючая.

- Вместе с тем без государственного регулирования не обойтись. Есть нормативные пробелы, позволяющие товаропроизводителям и застройщикам обходить требования пожарной безопасности. Получать барыш, рискуя жизнями людей, - преступление, - резюмирует Свиридова.