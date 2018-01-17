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17.01.2018 20:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Конфликт начался с вешалки

В Екатеринбурге проверяют гимназию с платной раздевалкой
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал №7473 (10)
Сотрудники прокуратуры проверяют гимназию № 37 Екатеринбурга. Внимание к вешалкам в элитном учебном заведении привлекло сообщение в соцсети мамы одного из учеников о том, что в гимназии работает платная раздевалка для школьников. За возможность обеспечить чистоту и сохранность вещей родители должны ежемесячно платить 150 рублей. Тогда ребенку достанется не крючок на вешалке, а отдельный железный шкафчик, закрывающийся на ключ.

В самой гимназии наличие платной раздевалки не отрицают, но не видят в этом факте ничего особенного. Ссылаются на то, что решение о введении дополнительной услуги принимал родительский комитет, да и действует "особо охраняемая зона" уже почти шесть лет. В положении на сайте гимназии сказано: учебное заведение имеет право "оказывать платные услуги по организации охраны жизни, здоровья и имущества обучающихся".

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В департаменте образования администрации Екатеринбурга не менее спокойно отреагировали на скандал. По словам чиновников, в гимназии есть целых два бесплатных гардероба для учеников, но школа переполнена: вместо 600 ребятишек обучаются 950, и все в первую смену. Отсюда, видимо, следует, что с чистотой и сохранностью детских вещей в общедоступном гардеробе возникнут проблемы. И за этот бардак никто не готов нести ответственность. Проще для самых привередливых, беспокоящихся о дубленке или пуховике, оборудовать отдельную камеру хранения.

Прокуратуре предстоит выяснить, имеют ли все учащиеся возможность оставлять верхнюю одежду в бесплатной раздевалке, либо пользование платным гардеробом - вынужденная мера.

"Руководство школы обязано решать проблему перегруженности раздевалок, и не открытием платного гардероба, а наведением порядка"

Взгляды родителей на проблему разделились. Одни настаивают, что речь идет об обычном комфорте для детей: "На месте директора я бы закрыла платную раздевалку, и пусть недовольные почувствуют разницу, когда дети друг у друга будут на головах стоять". По мнению других, отношение к ученикам не должно зависеть от кошелька родителей: "Руководство школы обязано решать проблему перегруженности раздевалок, и не открытием платного гардероба, а наведением порядка".

Мнение

Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области:

- Да, действующим законодательством в российских школах не запрещено оказывать различные услуги, и не только образовательные. Да, среди участников образовательного процесса есть весьма активная прослойка родителей, которые не жалеют никаких денег, чтобы их детям было как можно комфортнее в школе (где-то даже на фонтаны в холле скидываются). Но разве это не сегрегация (политика дискриминации), когда одноклассники расходятся по разным гардеробам - платным и бесплатным, в одних одежду выдают чинно и без толкотни, а в других творится бедлам. И все это происходит с молчаливого согласия и содействия администрации образовательного учреждения. А сегрегация в наших школах встречается довольно часто: это и отсутствие у многих возможности получать дополнительные знания, и организация раздельного питания, и, наконец, выпускной, превращающийся в ярмарку тщеславия.

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