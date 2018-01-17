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17.01.2018 19:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Клубни долго не хранятся

Текст: Светлана Добрынина (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО №7472 (9)
Счетная палата РФ заявила о проблемах с реализацией программы импортозамещения в сельском хозяйстве. По многим показателям планы выполнены только на треть, в частности, неважно обстоит дело с обеспечением россиян отечественными овощами. По данным аудиторов, по сравнению с 2016 годом самообеспеченность России картофелем упала на семь процентов, а по сравнению с 2015-м - на 15.

Причина - сокращение посевных площадей в 1,7 раза, в том числе в частных хозяйствах: за последние 10 лет два миллиона россиян перестали выращивать на своих участках овощи и картофель. Однако главная беда - дефицит хранилищ.

- До сих пор недостаточно развита инфраструктура для хранения, логистики и доработки сельскохозяйственной продукции. В целом по РФ дефицит таких мощностей составляет 3359 тысяч тонн, в том числе картофелехранилищ недостает на объем 1170 тысяч тонн, овощехранилищ - на 1919 тысяч тонн, - отметил в докладе аудитор Счетной палаты Бато-Жаргал Жамбалнимбуев.

Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС
Тульских фермеров спасла картошка

Последствия нехватки современных овощехранилищ россияне ощущают каждую весну. В прошлом году к апрелю цена картофеля подскочила на 20 процентов, побив десятилетний рекорд. По прогнозам специалистов Института конъюнктуры аграрного рынка, нынче запасы картофеля из-за невысокого урожая закончатся раньше обычного, значит, не избежать и роста цен.

- В апреле наши хранилища опустеют, а в магазины Зауралья, возможно, вернется египетская картошка, - прогнозирует гендиректор овощеводческого хозяйства Александр Немиров.

В 2017-м в Зауралье собрали наибольший в УрФО урожай картофеля - более 314 тысяч тонн. Но было очевидно, что сохранить все не удастся: мощности овощехранилищ в регионе не выросли. В итоге, чтобы не пропадал товар, Немиров объявил на одном из интернет-ресурсов о бесплатной раздаче картофеля. Сотни земляков смогли безвозмездно пополнить личные запасы. Картофелевод признает, что благотворительность эта вынужденная, и в нынешнем году планирует начать строительство современного овощехранилища на 40 тысяч тонн. Но осуществление планов зависит от того, удастся ли получить льготный инвесткредит. Направить 100 миллионов рублей из оборота сельский предприниматель не в состоянии.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
В России стали меньше сажать картошку

УрФО - не главная картофельная житница страны, здесь в среднем собирают 6-9 процентов российского урожая. В 2017 году урожай составил 885 тысяч тонн (в целом по России - 22 миллиона тонн, из которых 15,5 миллиона собрали в частных хозяйствах). Этих объемов достаточно, чтобы обеспечить "вторым хлебом" всех жителей промышленного края. Но, как показывает практика, до половины урожая приходится еще осенью продавать по низкой цене перекупщикам из других регионов. Хранилищ катастрофически не хватает, а большинство имеющихся построено в советские времена - до трети урожая в них к весне сгнивает.

Еще в 2015 году власти регионов УрФО презентовали около десяти инвестпроектов строительства современных логистических центров для хранения и переработки овощей. По нашим данным, реализованы пока не все. В администрации поселка Архангельского Челябинской области, где должны были ввести овощной склад на 5 тысяч тонн, "РГ" сообщили, что здание построено, но пока не эксплуатируется.

Самые мощные проекты реализуют в Тюменской области. Одна из местных агрофирм этом году планирует запустить завод по переработке картофеля с хранилищем на 16 тысяч тонн.

- Затраты на хранение по новым технологиям увеличивают себестоимость килограмма овощей в среднем на два рубля, но в итоге вложения того стоят, - уверен руководитель агрофирмы Геннадий Рязанов.

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