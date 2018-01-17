Росстат опубликовал данные о росте тарифов за услуги ЖКХ в 2017 году. Согласно подсчетам статистиков, он оказался вдвое больше инфляции - 4,6 процента против 2,5. Наиболее существенно подорожало горячее и холодное водоснабжение (на 5,5 процента), водоотведение (6,9), жилищные услуги (4,8). На необоснованный рост коммунальных платежей обратил особое внимание на декабрьской пресс-конференции и президент России. Глава государства с возмущением отметил, что, несмотря на госрегулирование, рост тарифов заметно превышает утвержденную предельную планку - четыре процента.

Очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ произойдет с 1 июля 2018 года. Что ожидать в этом году жителям регионов Уральского округа, выясняли корреспонденты "РГ".

Благодарите неплательщиков

Средний индекс увеличения платежей за услуги ЖКХ для жителей Среднего Урала установлен довольно высокий - 4,5 процента.

- Тарифы для ресурсоснабжающих организаций будут установлены таким образом, чтобы совокупный платеж граждан за коммунальные услуги не превысил данного показателя, - говорит руководитель Региональной энергетической комиссии (РЭК) Владимир Гришанов.

Эксперты отмечают, что это не ударит по кошелькам населения. Тем более что в последние годы наблюдается любопытная тенденция - главными неплательщиками становятся далеко не самые бедные уральцы: по данным министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, порядка 15 процентов хронических должников владеют двумя и более квартирами.

- Кроме того, ежегодно не выбираются средства облбюджета, которые закладываются на субсидирование малоимущих, чей платеж за коммунальные услуги превышает 22 процента от совокупного семейного дохода, - отмечает министр Николай Смирнов. По его данным, в 2017 году на эти цели выделено 150 миллионов рублей.

Главная проблема коммунальной сферы Свердловской области, как подчеркивают все игроки рынка, - неплатежи.

- Скажем, поставщик ресурсов выставляет УК счет на 100 рублей. УК выставляет жителям ровно те же 100 рублей. Но оплачивают счета вовремя только 90 процентов. Ресурсник нам говорит: мои 100 рублей отдайте, а с должниками сами разбирайтесь. Это приводит к образованию "дырок" в финансах у всех УК, - поясняет руководитель одной из управляющих компаний Илья Сотонин.

По данным гарантирующего поставщика электроэнергии, суммарная задолженность свердловчан превысила 8 миллиардов рублей. Большие надежды ресурсники возлагают на прямые договоры с потребителями, которые позволят пустить финансовые потоки в обход управляющих компаний.

- Практика показала, что переход на такие договоры позволяет повысить собираемость на 30-40 процентов, - доказывает директор энергосбытовой компании Георгий Козлов.

- Причина роста тарифов, как мне кажется, в том, что ресурсники закладывают в них недоплаты со стороны УК и жителей, - предполагает Илья Сотонин. - Если же УК из цепочки оплаты будут исключены и деньги пойдут напрямую поставщикам, то у тех исчезнет возможность выбивать у РЭК повышенные тарифы.

Субсидии на концессии

Вне расписания увеличен в Тюмени тариф на вывоз мусора. Уже за ноябрь вместо прежних 1,82 рубля с квадратного метра жилья тюменцы заплатили по 3,89 рубля. Рост более чем двукратный. Безбожно устарели нормативы накопления твердых бытовых отходов (ТБО) на душу населения, полагают специалисты регионального департамента недропользования и экологии. Считалось, что на человека приходится в год максимум 1,2 кубометра ТБО, фактически же накапливается втрое больше. Тем временем в области началась реализация концессионного соглашения по строительству сортировочных станций и мусороперерабатывающих заводов. Фундамент самого крупного частная компания заложила близ Тюмени.

По мнению члена регионального штаба ОНФ Татьяны Леонгард, в ряде субъектов РФ в рамках концессий запускаются заведомо экономически проигрышные модели, вероятно, после "кулуарных договоренностей с коррупционной составляющей". Бизнес, похоже, рассчитывает на вертикальный взлет тарифа, на компенсацию выпадающих доходов из бюджета, берется за строительство новых мощных полигонов, а вот его обещания наладить масштабную и эффективную переработку отходов - под большим вопросом. Эксперт считает: прежде чем принять целевую региональную программу в Тюменской области, следует публично обсудить все ее ключевые положения, проанализировать экономику профильных проектов, их соответствие принятой Минпромторгом РФ стратегии по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года.

Между тем тюменцам нужно готовиться к опережающим темпам роста другого тарифа - на водоснабжение и канализацию. По расчетам муниципалитета, нагрузка на потребителей будет приблизительно на 20 процентов выше порогового уровня. Причина та же - предстоящие многомиллиардные траты концессионера на капитальную реконструкцию коммунальных систем. Фактически стоимость услуги поднимут до еще более высокой планки, но значительную часть нагрузки возьмет на себя бюджет региона.

Ранее департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области обнародовал расчеты роста с 1 июля тарифов на водоснабжение и водоотведение - соответственно на 22 и 47,8 процента. Реально, как было заявлено, жители заплатят лишь на 5,4 процента больше, разницу возместит бюджет - тарифная вилка ЖКУ обойдется казне в 900 миллионов рублей.

- В Тюмени стоимость коммунальных услуг для потребителей останется одной из самых низких в УрФО. Например, в Кургане или Екатеринбурге совокупный платеж будет выше, - подчеркнул минувшим летом директор департамента Евгений Карташков.

Остается уточнить, что накануне зимы постановлением губернатора индекс изменения размера платы за эти услуги снижен с 5,4 до 4,5 процента, и он, согласно документу, до 1 июля 2018-го. В январе - никаких прибавок. Следовательно, компенсационные выплаты из бюджета должны вырасти.

Между тем в январе в Тюмени начала функционировать единая теплоснабжающая организация (образована объединением генерирующей и распределительной компаний), а это означает обновление тарифа на теплоснабжение. Насколько он изменился, пока неизвестно. Горожанам пообещали, что они "ничего не заметят".

Северян платеж не разорит

На Ямале к формированию тарифов на 2018 год подошли вариативно. Чиновники посчитали: да, предельный средний индекс - четыре процента - превышать нельзя, но эта планка может быть увеличена в конкретном муниципалитете на 2,2 процента, если того требуют условия проживания (эта норма утверждена распоряжением правительства РФ 1 ноября 2014 года), то есть максимум - 6,2 процента. В результате диапазон для различных территорий ЯНАО составил 3,9-5 процентов.

Тарифы повысятся, как и по всей России, с 1 июля. Средний рост стоимости тепловой энергии составит 3,5 процента, услуг водоснабжения и водоотведения - четыре, электроэнергия подорожает на 3,7. В целом расчетный рост платы граждан за ЖКУ в среднем по региону составит 3,8 процента (фактический по итогам 2017 года - 3,9). Так что, обнадеживают в правительстве Ямала, рост стоимости услуг для населения не превысит уровня инфляции.

Многомиллиардные траты на реконструкцию коммунальной инфраструктуры увеличат нагрузку на потребителей, но значительную ее часть возьмет на себя бюджет региона

Отметим, что сегодня субсидии и компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг в ЯНАО получает каждый седьмой житель - более 74 тысяч человек.

Как заверяют в правительстве Югры, рост коммунальных тарифов в 2018 году не превысит допустимую планку - четыре процента. При этом на некоторых территориях тариф на тепло и вовсе не изменится. Региональная служба по тарифам одобрила новые цифры для 22 ресурсоснабжающих предприятий округа. В результате предельное увеличение тарифов для компаний, обеспечивающих теплоснабжение шести муниципалитетов региона, не превысило четырех процентов. А для некоторых предприятий тариф на тепловую энергию утвержден на уровне 2017 года, среди них "Ханты-Мансийскгаз" и Пойковское МУП "Управление тепловодоснабжения". Тариф для крупнейшего поставщика тепловой энергии на территории окружного центра - управления теплоснабжения и инженерных сетей - увеличился меньше чем на один процент.

Кто-то теряет, а кто-то находит

В Зауралье тарифы на ЖКУ для населения изменятся во втором полугодии на 3,8 процента. Это в среднем, в отдельных муниципалитетах допускается отклонение в пределах 2,2 процента. Скажем, услуги водоснабжения и водоотведения в Кургане подорожают на 3,8, а в поселке Варгаши - на шесть процентов. Зато в Каргаполье, напротив, подешевеют на 0,4.

Отдельная история - электроснабжение. В Зауралье за электричество всегда платили больше, чем в соседних регионах. Областные власти и жители считали это несправедливым и добивались снижения тарифа. В столице услышали, и в июле прошлого года в регионе произошло беспрецедентное - впервые киловатт для населения не подорожал, а подешевел на целых 19 процентов. Правда, с июля 2018-го он вновь вырастет - на 3,4 процента. Ровно на столько же подорожает сжиженный газ.

Что касается стоимости жилищных услуг, то здесь все отдано на откуп собственникам квартир. Они должны на общем собрании утвердить тариф по предложению управляющей организации. Но не все жильцы активны.

- Поскольку большое количество собственников в Кургане не участвует в утверждении тарифа, до 2018 года по умолчанию автоматически применяли тариф, утвержденный гордумой, - пояснил начальник областной госжилинспекции Владимир Чупахин. - На 2018 год власти Кургана приняли тарифы для муниципального жилья. Собственникам квартир предложили воспользоваться той же методикой расчета. Мэрия готова помочь рассчитать индивидуальный тариф для каждого дома.

В госжилинспекции отмечают, что в прошлом году были случаи, когда УК в начале года сами устанавливали тарифы на ремонт и содержание жилья. А это незаконно.

Кстати, федеральные власти сегодня настаивают на ограничении участия УК в цепочке сбора и передачи ресурсоснабжающим организациям средств населения. По словам Владимира Чупахина, в Курганской области такая работа налажена давно: граждане заключают прямые договоры и оплачивают услуги ресурсоснабжающих организаций через Единый расчетный кассовый центр.

По словам председателя регионального Центра общественного контроля Ивана Камшилова, поступает много жалоб по поводу платежей за общедомовые нужды (ОДН). Напомним, с января 2017 года эти услуги из разряда коммунальных перешли в жилищные, то есть в статью "ремонт и содержание жилья". Несмотря на то что речь идет, по сути, лишь о техническом перераспределении сумм, во многих домах цифры в платежках существенно выросли. По каждому случаю придется разбираться отдельно.

Чиновники объясняют скачок тем, что до 2017 года в Курганской области был мораторий на рост платы за ОДН на холодное и горячее водоснабжение. В прошлом году там, где нет общедомовых счетчиков воды, были введены нормативы потребления на ОДН, и платеж сразу увеличился.

Тепло урегулирует

В Челябинской области прогнозы спокойные. Установленный для региона индекс предельного роста коммунальных платежей по сравнению с прошлым годом снижен с 3,9 до 3,8 процента. На этот процент подорожают электроэнергия и вывоз мусора. Газ и водоснабжение вырастут в цене еще меньше - на 3,4 и 3 процента. Единственным неприятным сюрпризом может стать плата за водоотведение, которую планируют поднять на 7,9 процента. Но это повышение, как и другие возможные перегибы на местах власти намерены компенсировать для населения льготным тарифом на теплоснабжение, рост которого запланирован на уровне 2,5 процента. Другими словами, стоимость тепла станет регулятором всего суммарного коммунального тарифа и сдержит его выход за пределы установленного индекса. А чтобы при этом не пострадали поставщики, их поддержат субсидиями из облбюджета. На эти цели зарезервировано 1273 миллиона рублей.

- Если рост совокупного платежа за коммунальные услуги все-таки превысит 3,8 процента, южноуральцы вправе обратиться за адресными субсидиями в органы социальной защиты по месту жительства, - отметила замминистра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Ирина Малюгова. - Они будут начислены вне зависимости от величины доходов собственников жилья.

Впрочем, не обошлось и без ложки дегтя. Еще в конце прошлого года в Магнитогорском кластере, включающем южные муниципалитеты, в связи с началом работы единого оператора по обращению с ТКО плата за эту услугу была повышена с 1,03 рубля за квадратный метр жилой площади (то есть 55 рублей со стандартной "двушки") до 87,5 рубля с человека в многоквартирных домах и до 67,56 - в частном секторе.

А с 1 января 2018-го до 7,4 рубля за квадрат жилой площади увеличен размер взносов на капремонт: с 2014 года он ежегодно прирастает на 30-40 копеек. Как объясняют власти, это связано с увеличением объемов работ (в прошлом году регоператор освоил свыше трех миллиардов рублей - вдвое больше, чем в 2016-м) и низкой собираемости платежей, которая составила по итогам года 78,04 процента.