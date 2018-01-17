Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) и китайский холдинг заключили соглашение о сотрудничестве в создании в Краснотурьинске предприятия по переработке красных шламов - отходов глиноземного производства.

Как сообщает КРСУ, инвестор готов предоставить технологии и оборудование для восстановления из шламов железа и реализовать проект стоимостью семь миллиардов рублей. От российской стороны компания ожидает финансовой помощи в покрытии операционных расходов, а также участия в решении организационных вопросов. Уральский партнер гарантирует получение региональных льгот и обеспечение предприятия необходимой инфраструктурой. Благо муниципалитет, которому принадлежит часть шламохранилищ, как никто другой заинтересован в скорейшем запуске проекта.

Свердловская область пытается решить проблему переработки красных шламов уже лет сорок. Дело не столько в сокращении природной ресурсной базы и дефиците легкоизвлекаемой руды, сколько в негативных экологических последствиях для территории. Во-первых, шламохранилища занимают огромные участки земли, нередко сельскохозяйственные угодья. Во-вторых, после дождей щелочные растворы просачиваются в подземные воды, загрязняя их. Но основная проблема - запыление территорий в засушливую и ветреную погоду. Неудивительно, что вместо лесов вокруг шламохранилищ - голые палки.

Вариантов исправления ситуации только два - рекультивация или переработка.

- До сих пор не было предложено экономически эффективной технологии переработки таких отходов. Сегодня этой проблемой занимается ряд научно-исследовательских институтов и отдельные группы разработчиков, - говорит региональный министр промышленности и науки Сергей Пересторонин.

В Свердловской области работают два глиноземных производства - в Краснотурьинске и в Каменске-Уральском. Грубо говоря, на каждую тонну глинозема (сырья для электролиза алюминия) они дают по тонне шлама. Завод в Краснотурьинске, например, в год производит 800 тысяч тонн отходов. А учитывая, что это "добро" копилось с 40-х годов прошлого века, запасы огромны. В настоящее время в России в целом накоплено около 600 миллионов тонн красных шламов, и это количество ежегодно увеличивается на 5-8 миллионов. На свердловские шламохранилища приходится более 137 миллионов тонн, и каждый год образуется еще до трех миллионов тонн опасных отходов.

Комплексной технологии, которая позволила бы легко, быстро и дешево переработать шламы, в мире нет. Потому что нет острой потребности и заинтересованности у промышленников

- Уральские ученые постоянно предлагают разные проекты - в запасниках лежат готовые разработки. Но по-настоящему комплексной технологии, которая позволила бы легко, быстро и дешево переработать шламы, нет. Потому что нет острой потребности и заинтересованности у промышленников. А если не инвестировать в исследования, экономически эффективная технология не появится, - считает сотрудник Института химии твердого тела УрО РАН Наиль Сабирзянов.

По его мнению, производственникам проще обустроить новые полигоны, несмотря на то что это тоже очень дорогостоящие инженерные сооружения (проведенные несколько лет назад расчеты показали, что содержание шламохранилища увеличивает стоимость каждой тонны глинозема на 3-5 долларов). Проблема непростая - за полвека нигде в мире она не решена. Достаточно вспомнить развивающиеся страны, которые сливают красные шламы прямо в океан, или Венгрию, где семь лет назад после прорыва плотины целый город затопило этими опасными отходами.

- Китайцы последние лет пять-шесть периодически сообщают, что создали комплексную технологию переработки, но эти новости затихают так же быстро, как и появляются. Я отношусь к ним скептически, - говорит Наиль Сабирзянов.

Что подразумевается под комплексной технологией? При таком подходе будет задействована гидрометаллургия, пирометаллургия и магнитная сепарация. Оптимально извлекать железо - красные шламы наполовину состоят из него. Но сырье нужно еще основательно подготовить, перед тем как засыпать в домну (удалить щелочь, серу и фосфор). При этом можно получать не только черновой чугун, но и пигменты (красители). В шламе также содержатся редкоземельные металлы - скандий, иттрий. Можно извлекать кальций, известковые соединения и перерабатывать в цемент, но это малорентабельно - технология слишком дорогая, а готовый продукт дешев. Можно делать кирпичи, и в Краснотурьинске был такой цех. Но, к сожалению, в одном цикле очень сложно совместить столь разные процессы. Поэтому комплексность предполагает организацию ряда производств.

Если из одной тонны шлама извлечь все полезные компоненты, то первоначальный объем отходов уменьшится в десять раз, хотя и оставшийся кек при желании можно использовать в дорожном строительстве. Известны технологии, ориентированные на переработку 100-150 тысяч тонн красных шламов в год. То есть, чтобы избавиться от миллиона тонн, потребуется шесть-семь лет.

О небольших объемах - 10 тысяч тонн в год - речь идет уже сегодня. На 2018 год запланирован запуск другого проекта, который позволит перерабатывать красные шламы в два продукта - металлические слитки (металлурги из Нижнего Тагила и Качканара подтвердили, что могут использовать их как добавку к лому) и гранулированное пеностекло (оно применяется в строительстве в качестве утеплителя и наполнителя).

- В январе заканчиваем финансовую модель, в феврале предстоят переговоры с инвесторами. Должен сказать, что интерес к проекту большой как со стороны местных, так и со стороны иностранных финансистов, - поясняет Андрей Брюханов, заместитель директора предприятия, которое разрабатывает технологию. - Полгода уйдет на проектирование и заказ оборудования. Параллельно будем делать ремонт в закрытом литейном цехе завода, который нам обещали выделить под производство - сейчас решается вопрос с его выкупом или арендой.

В распоряжении предприятия будет хорошая лаборатория, специалисты которой также займутся разработкой методов более масштабной переработки шламов.

Мнение

Владимир Рычков, директор Физико-технологического института УрФУ:

- Университет выиграл несколько грантов на разработку технологий извлечения из красных шламов скандия и редкоземельных элементов. Проблема в том, что их мало - примерно 100 граммов скандия на тонну шлама. Как понимаете, это не решит экологическую проблему. В то же время внедрение любых технологий требует значительных инвестиций. А сейчас конъюнктура не очень благоприятствует активизации такой работы. Когда редкоземельные металлы стоили дорого, их извлечение было оправданно. В последнее время цены на них на мировом рынке упали. Кроме того, предприятия не заинтересованы в изменении ситуации, пока имеют право, работая с рудой, отправлять миллионы тонн отходов в шламохранилища. Они не платят за это штрафы. Для решения проблемы важно, чтобы государство принимало в процессе более активное участие.