С 1 января 2018-го приступил к производственной деятельности новый научно-производственный концерн (НПК) - совместное предприятие (СП) петербургского и уральского дизель-моторных заводов. Штаб-квартира СП расположена в Северной столице, на производственных площадках в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге продолжится выпуск традиционной продукции и будет освоено производство новой.

Новый производственный комплекс УДМЗ в этом году должен выйти на проектную мощность - 300 дизелей нового поколения в год. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Надо сказать, что конкуренция на рынке дизельных двигателей достаточно серьезная, и российские производители занимают на нем не слишком устойчивые позиции. Речь даже не о мировом рынке, а о российском, на котором весьма активны международные "киты". Отечественные заводы после падения производства в 1990-х не восстановили прежние объемы и географию поставок, ряд предприятий вообще прекратил существование.

- Между тем спрос на дизельные двигатели сохраняется как в автомобилестроении и железнодорожном машиностроении, так и в судостроении и энергетике. В принципе, совместное предприятие имеет хорошие перспективы, учитывая проводимую государством политику импортозамещения и динамику российского рубля, отражающуюся на стоимости дизелей иностранного производства. Однако ему для этого придется создать качественный продукт и проводить гибкую сбытовую политику, учитывая жесткую конкуренцию между производителями, - считает московский промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Напомним, полтора года назад, во время выставки "Иннопром-2016", на уральском заводе торжественно открыли производственный комплекс по выпуску дизелей пятого поколения. Проект был реализован при поддержке Минпромторга РФ: в феврале 2012 года завод выиграл конкурс на включение в федеральную целевую программу "Национальная технологическая база". В ее рамках предприятие в 2013 году получило грант на НИОКР в размере 500 миллионов рублей, а затем - льготный заем на 300 миллионов из Фонда развития промышленности.

- Разработанное семейство двигателей по своей функциональности, параметрам экономичности и экологичности не просто не уступает, но и превосходит иностранные аналоги, - подчеркнул на открытии комплекса министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. - Благодаря этому мы сможем без каких-либо потерь отказаться от использования ряда зарубежных дизелей в транспортном машиностроении, судостроении, малой энергетике. Это даст дополнительный импульс развитию целых секторов российской промышленности.

Создание новой линейки дизелей позволит отказаться от использования зарубежных моделей, что придаст импульс развитию ряда секторов российской промышленности

Надо сказать, что уральские дизели ДМ-21, предшественники нынешней новой линейки, еще в советские годы довольно высоко оценивали машиностроители и эксплуатационники - с точки зрения конструктивных особенностей. Но вот качество хромало, а после 90-х годов упало настолько, что, например, БелАЗ, ранее закупавший до 300 дизелей в год для карьерных самосвалов, вынужден был от них полностью отказаться. Сегодня уральский завод, а точнее, теперь уже СП, мечтает вернуться в число поставщиков белорусского автогиганта.

- На данный момент техника БелАЗа комплектуется в основном двигателями американского концерна Cummins, имеющего 100-летнюю историю и хорошую репутацию продукции. Поэтому, полагаю, новому СП будет непросто занять данную нишу, - считает руководитель отдела по работе с предприятиями ТЭК и добывающей промышленности лизинговой компании Андрей Доминов. - Конечно, только ощутимо меньшей ценой можно заинтересовать производителей техники. Важный фактор - сопоставимый уровень качества, который нужно будет выдержать.

Как сообщили "РГ" на совместном предприятии, в планах на 2018 год - изготовить порядка 150 дизелей и дизель-генераторов для малой энергетики, маневровых тепловозов производства Людиновского тепловозостроительного завода, а также самосвалов марки БелАЗ. К 2022 году предстоит выйти на ежегодный выпуск от 800 до 1000 дизелей различной мощности и модификаций. Учредители планируют к 2025 году привлечь порядка 19 миллиардов рублей инвестиций.

прямая речь

Евгений Гриценко, председатель совета директоров НПК:

- Одна из важнейших задач - разработка программы импортозамещения и организации производства на российских предприятиях ключевых компонентов для новых двигателей, которые ранее приобретались у зарубежных поставщиков. Нерешенность этой задачи отражается на конечной стоимости продукции, влияет на продолжительность ремонта и сервисного обслуживания машин, снижает уровень конкурентоспособности новой продукции. Часть номенклатуры будет размещена на наших производственных площадках, другая - передана российским партнерам.