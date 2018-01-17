Надо сказать, что конкуренция на рынке дизельных двигателей достаточно серьезная, и российские производители занимают на нем не слишком устойчивые позиции. Речь даже не о мировом рынке, а о российском, на котором весьма активны международные "киты". Отечественные заводы после падения производства в 1990-х не восстановили прежние объемы и географию поставок, ряд предприятий вообще прекратил существование.
- Между тем спрос на дизельные двигатели сохраняется как в автомобилестроении и железнодорожном машиностроении, так и в судостроении и энергетике. В принципе, совместное предприятие имеет хорошие перспективы, учитывая проводимую государством политику импортозамещения и динамику российского рубля, отражающуюся на стоимости дизелей иностранного производства. Однако ему для этого придется создать качественный продукт и проводить гибкую сбытовую политику, учитывая жесткую конкуренцию между производителями, - считает московский промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Напомним, полтора года назад, во время выставки "Иннопром-2016", на уральском заводе торжественно открыли производственный комплекс по выпуску дизелей пятого поколения. Проект был реализован при поддержке Минпромторга РФ: в феврале 2012 года завод выиграл конкурс на включение в федеральную целевую программу "Национальная технологическая база". В ее рамках предприятие в 2013 году получило грант на НИОКР в размере 500 миллионов рублей, а затем - льготный заем на 300 миллионов из Фонда развития промышленности.
- Разработанное семейство двигателей по своей функциональности, параметрам экономичности и экологичности не просто не уступает, но и превосходит иностранные аналоги, - подчеркнул на открытии комплекса министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. - Благодаря этому мы сможем без каких-либо потерь отказаться от использования ряда зарубежных дизелей в транспортном машиностроении, судостроении, малой энергетике. Это даст дополнительный импульс развитию целых секторов российской промышленности.
Надо сказать, что уральские дизели ДМ-21, предшественники нынешней новой линейки, еще в советские годы довольно высоко оценивали машиностроители и эксплуатационники - с точки зрения конструктивных особенностей. Но вот качество хромало, а после 90-х годов упало настолько, что, например, БелАЗ, ранее закупавший до 300 дизелей в год для карьерных самосвалов, вынужден был от них полностью отказаться. Сегодня уральский завод, а точнее, теперь уже СП, мечтает вернуться в число поставщиков белорусского автогиганта.
- На данный момент техника БелАЗа комплектуется в основном двигателями американского концерна Cummins, имеющего 100-летнюю историю и хорошую репутацию продукции. Поэтому, полагаю, новому СП будет непросто занять данную нишу, - считает руководитель отдела по работе с предприятиями ТЭК и добывающей промышленности лизинговой компании Андрей Доминов. - Конечно, только ощутимо меньшей ценой можно заинтересовать производителей техники. Важный фактор - сопоставимый уровень качества, который нужно будет выдержать.
Как сообщили "РГ" на совместном предприятии, в планах на 2018 год - изготовить порядка 150 дизелей и дизель-генераторов для малой энергетики, маневровых тепловозов производства Людиновского тепловозостроительного завода, а также самосвалов марки БелАЗ. К 2022 году предстоит выйти на ежегодный выпуск от 800 до 1000 дизелей различной мощности и модификаций. Учредители планируют к 2025 году привлечь порядка 19 миллиардов рублей инвестиций.
Евгений Гриценко, председатель совета директоров НПК:
- Одна из важнейших задач - разработка программы импортозамещения и организации производства на российских предприятиях ключевых компонентов для новых двигателей, которые ранее приобретались у зарубежных поставщиков. Нерешенность этой задачи отражается на конечной стоимости продукции, влияет на продолжительность ремонта и сервисного обслуживания машин, снижает уровень конкурентоспособности новой продукции. Часть номенклатуры будет размещена на наших производственных площадках, другая - передана российским партнерам.