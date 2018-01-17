В Екатеринбурге начались работы на площадке будущего центра "Эрмитаж-Урал". Точнее, до возведения здания дело еще не дошло, пока горожане наблюдают за разрушением. В одной части улицы Вайнера в самом центре города рабочие расчищают место для фондохранилища, в другой - для создания входной группы уральского "Эрмитажа". Однако, как только к процессу подключили экскаваторы, оба объекта превратились в "горячие точки".

Там, где появится хранилище, археологи обнаружили культурный слой середины XIX-начала XX столетий. Или, проще говоря, плиты от дореволюционных построек.

- Мы вынуждены приостановить строительство до полного изучения артефактов, - пояснил Вадим Мосин, эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы.

Но если исследование плит может только сдвинуть сроки, то жители дома № 15 на улице Вайнера, кажется, готовы уже пойти на баррикады, чтобы не допустить возведения под своими окнами основного здания центра. О несогласии с проектом они буквально кричат уже несколько лет, но безрезультатно. На днях жильцы отправили очередное возмущенное письмо в мэрию Екатеринбурга. Но на конструктивный ответ, признаются, уже не надеются, поэтому обратились в "РГ". Мы приводим доводы обеих сторон. Это не первый и не последний конфликт между горожанами, отстаивающими право на нормальную жизнь, и чиновниками, утверждающими, что во главу угла надо ставить не личные, а общественные интересы.

Мнения

Владимир Белов, представитель протестующего дома:

- Это бездушный проект, не украшающий Екатеринбург. Воткнуть здание так называемого "имиджевого проекта" в тесный промежуток между жилыми домами - абсолютно неразумное решение. Прежде всего властям надо думать о горожанах, о тех, кто живет на этой территории, а не о мнимой престижности. Мы, жители дома, очень обрадовались, когда узнали о строительстве на набережной Исети череды картинных галерей. Три больших выставочных зала на живописном месте в самом центре города - чем не имиджевый проект. К тому же вокруг - множество парковок, прогулочных зон. Появилась же Новая Третьяковка на набережной Москвы-реки, архитектурно проект красиво смотрится.

Мы для себя решили было, что власти Екатеринбурга одумались. Учли мнение горожан, как будущих посетителей центра, так и нас, ставших по сути заложниками грядущей стройки. Ведь это же разумно! За приемлемую цену - 200 миллионов рублей - собственники продают фактически готовую площадку под любые экспозиции. Ее площадь соответствует параметрам, заложенным в проекте центра "Эрмитаж-Урал", - около тысячи квадратных метров. Это при том, что, по нашим данным, стоимость строительства уральского Эрмитажа - не менее миллиарда рублей.

Но радовались мы рано. Вариант, который мы посчитали логичным и экономным, ни властями, ни руководством музея почему-то даже не рассматривается! Зачем им то, что предлагают на блюдечке, когда необходимо освоить бюджетные деньги!

Терпение жителей окончательно лопнуло, когда начался снос мешающих будущей стройке зданий. На территории между нашим домом и картинной галереей так тесно, что даже тяжелую технику рабочие смогли подогнать только в выходной день, когда меньше припаркованных авто. Вывозить вовремя кирпич тоже проблематично - самосвал не проедет. Свалили этот мусор посредине, огородили забором и успокоились. Не убрали ограждение, даже когда весь кирпич вывезли. Почему не подумали о живущих рядом людях? Здесь каждый метр на счету! Дайте нам дышать!

Автомобилистам якобы организовали "удобный проезд" - узкую дорогу под трубой теплотрассы, под которой в состоянии пробраться только авто с невысоким кузовом. Ни пожарные машины, ни "скорая", ни какая-либо служба доставки не может подъехать. В нашей части дома живет двести человек. Самый центр Екатеринбурга, а по доступности, как отдаленная деревня. Когда врач неотложки принимает решение о госпитализации, приходится на руках нести больного на соседнюю улицу, метров 150, чтобы добраться до "скорой". Я сам лично так делал. Это просто издевательство, явное оставление людей в опасности. На мой взгляд, нас просто игнорируют, не дают нормально жить. А все обещания: потерпите, будет легче - лживые. Как бы поступили нормальные власти, если б задуманный ими проект ухудшал качество жизни горожан? Предложили бы альтернативный вариант: к примеру, выкупить квартиры по рыночной стоимости. Нельзя наступать на горло людям даже ради самых престижных планов.

Никита Корытин, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств:

- Почти пять лет назад руководство Эрмитажа рассказало о планах создания своих центров по всей России. Екатеринбурга в этом списке не было. Тогда при поддержке городских и региональных властей мы начали активно продвигать наш город. В Свердловск в годы войны перевезли фонды главного музея страны. Эрмитажники и уральцы в экстремальных условиях сделали все, чтобы сохранить народное достояние: не потеряли ни одного экспоната, ни одного полотна. Так что для Екатеринбурга создание центра Эрмитажа имеет не только имиджевое, но и историческое значение.

Именно в здании, где разместится выставочная часть центра, хранилась коллекция музея. Да, это территория, где достаточно тесно. Но, если мы признаем памятную значимость конкретного дома, нелепо предлагать новострой на свободной территории. Историческую память в иные стены переместить невозможно.

Не спорю, в Екатеринбурге появляются интересные проекты зданий для картинных галерей, выставок. Впрочем, застройщик предпочитает унифицировать продаваемый объект. Из выставочного зала он запросто может быть переоборудован в фитнес-центр или магазин. Но музей - это нечто другое. Для него важна особая система безопасности, вентиляции, обеспечивающая сохранность экспозиции. Значительную часть музея занимают не демонстрационные залы, а помещения для научных сотрудников, реставрационные мастерские. Мы не демонстрируем товар или картины, у нас другая задача - сохранить экспонаты, признанные национальным достоянием.

Разработанный нами проект центра "Эрмитаж-Урал" состоит из двух частей, которые нельзя разделять, в том числе большим расстоянием. Первая - это демонстрационные помещения, вторая - хранилища фондов музея. Самая масштабная с точки зрения строительства работа связана с созданием фондохранилища. Оно будет возводиться неподалеку - за старинными зданиями на Вайнера, 16. Рядом нет жилых домов, поэтому и вопросов не возникает. Конфликт разгорелся вокруг другой части центра, выставочной.

По утвержденному и согласованному со всеми инстанциями проекту в здании-памятнике бывшей картинной галереи на Вайнера, 11 все три этажа переделают под демонстрационные залы. Только искусство и ничего более. Всю необходимую инфраструктуру: фойе для встречи гостей, экскурсионный отдел, лифт, эскалатор, помещения для службы безопасности - запланировано разместить в пристраиваемом атриуме. Там же будет располагаться все необходимое для комфорта посетителей - от гардероба до кафе. Стройка развернется исключительно на территории, уже сейчас юридически принадлежащей музею. Ничьи имущественные права мы не нарушаем.

Более того, согласованы очень сложные работы, направленные на создание транспортной инфраструктуры и благоустройство прилегающего земельного участка. В частности, планируется перенести трубу теплотрассы, проходящую по поверхности, под землю и проложить новую дорогу, которая откроет проезд к домам любой спецтехники, в том числе пожарной и "скорой". Проект изучен всеми инстанциями и согласован миллион раз. На мой взгляд, люди, живущие рядом, изначально настроены против любых перемен и даже никогда не задумывались, что в таких условиях, которые есть сейчас, существовать уже нельзя.

Недопустимо, чтобы дворы в самом центре города напоминали Шанхай тридцатых годов прошлого века. Логичнее жильцам из ближайших домов не противиться изменениям, а требовать улучшения качества жизни, что, собственно, и заложено в планах.