На Урале в пять раз сократилось поголовье страусов

Уральским фермерам не удалось построить бизнес на экзотических птицах: поголовье страусов за последние десять лет уменьшилось в пять раз. Если в 2006-м в местных хозяйствах насчитывалось 65 нелетающих птиц, то к 2017 году количество страусов, по данным Свердловскстата, сократилось до 13-ти.

Увлечение страусоводством пришло на Урал в начале 2000-х. Первых экзотических птиц привез в регион житель Красноуфимска Николай Муллануров.

- Купил 11 птиц в Голландии. За каждого отдал по 100 тысяч рублей, плюс доставка в наши края - в общем, целое состояние. Дешевле было коров завести. Но в то время появилось много статей о перспективности этого бизнеса и хорошей адаптации страусов в России. Было интересно, что выйдет, - рассказал "РГ" пионер страусоводства.

Затраты на содержание птиц намного превышали доходы: ежемесячно только на разнообразные корма уходило по 6-7 тысяч рублей на одну птицу

Действительно, в начале века в России возникло порядка сотни страусовых ферм, а поголовье птиц превышало 3500 особей, в основном разводили черных африканских страусов. Была даже создана федеральная ассоциация страусоводов, на сайте которой фермеры делились опытом и публиковали планы инновационных бизнес-проектов.

В Свердловской области эксперимент поначалу шел хорошо. Страусы на самом деле отлично переносили уральский климат и не требовали особого ухода. К тому же параллельно можно было развивать туристический бизнес: посмотреть на больших голенастых птиц приезжало немало детских экскурсионных групп. В Красноуфимске Муллануров увеличил свое пернатое стадо до 37 голов. На северо-востоке области предприниматель Николай Балуев открыл ферму "Ирбитский страус", где обитало более 15 "африканцев".

Но на уровень рентабельности оба проекта так и не вышли. Как признаются фермеры, затраты на содержание птиц намного превышали получаемые доходы. Ежемесячно только на разнообразные корма уходило по 6-7 тысяч рублей в расчете на одну птицу. При этом неслись страусы не так часто, как закладывалось в бизнес-планах, привес давали небольшой, да и с реализацией мяса возникли проблемы. В итоге в Красноуфимске от экзотики отказались полностью. А ирбитская ферма еще работает, но в основном на привлечение туристов. Здесь можно сфотографироваться с рослой птицей, приобрести красивые перышки и расписные страусовые яйца. Кстати, одного из своих пернатых "воспитанников" Николай Балуев подарил местному сизо для "психологической работы" с подследственными.