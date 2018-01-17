Антимонопольщики признали одно из старейших профессиональных объединений риелторов в России координатором картеля и оштрафовали его почти на три миллиона рублей, еще 20 тысяч рублей заплатит исполнительный директор некоммерческого партнерства за административное правонарушение.

Речь идет об Уральской палате недвижимости (УПН), крупнейшей ассоциации риелторов за пределами Москвы - в нее входят 230 агентств. Свердловское УФАС возбудило дело в отношении палаты в 2016 году. По мнению антимонопольщиков, объединение координировало деятельность своих членов, благодаря чему те заключили антиконкурентное соглашение между собой.

- Все, кто обращался к риелторам за услугами, должны были заплатить шесть процентов от цены сделки - либо продавец, либо покупатель. Нам удалось найти доказательства, что это согласованная позиция членов УПН, установить около двух десятков участников картеля. Решение пытались обжаловать в апелляционной коллегии ФАС РФ, в суде. Центральный аппарат ФАС, частично изменив наше решение, согласился с тем, что картель имел место. И суд первой инстанции это подтвердил. Теперь помимо штрафа мы намерены привлечь УПН к ответственности за неисполнение предписания, - поясняет руководитель свердловского УФАС Дмитрий Шалабодов. - Сделки с недвижимостью - обычный конкурентный бизнес, там должны действовать правила свободного рынка. Кто предложит один процент, а не шесть, тот и победит. Это в интересах покупателя.

ФАС считает условия эксклюзивных договоров ограничением конкуренции. Риелторы, напротив, уверены, что среднеуральский рынок недвижимости - один из самых цивилизованных в России

По сути, спор идет вокруг эксклюзивных договоров с клиентами. Подписав такое соглашение с одним агентством, хозяин квартиры не может сотрудничать с другими. ФАС считает такие условия ограничением конкуренции. Риелторы, напротив, уверены, что среднеуральский рынок недвижимости - один из самых цивилизованных в России, а эксклюзивные договоры предупреждают так называемые двойные продажи, когда одна квартира предлагается одновременно несколькими агентствами.

- В последнее время государство уделяет большое внимание защите потребителей, поэтому очень странно видеть, как руками антимонопольного органа пытаются вернуть хаос и недобросовестную конкуренцию 90-х годов, - говорит исполнительный директор палаты Рустем Галеев. - Задолго до того, как государство сделало акцент на саморегулировании, в УПН внедрили эти принципы, а разработанные участниками рынка "Правила риелторской деятельности" фактически восполнили пробел в законодательстве. Кроме того, у нас существуют механизмы рассмотрения претензий граждан и компаний. Свердловская область держит первенство в России по количеству агентств недвижимости, прошедших добровольную сертификацию. В Екатеринбург приезжают за опытом все региональные ассоциации.

По словам Галеева, к форме эксклюзивных договоров у антимонопольной службы претензий нет - она соответствует законодательству. Более того, президиум ФАС России пришел к выводу, что действия в рамках "Правил" не означают сговор. В итоге все претензии к агентствам недвижимости были сняты. Но УПН по-прежнему обвиняется в том, что довела до своих членов некие правила заключения договоров, которых на самом деле не существует.

В палате заявили: решение суда будут оспаривать, как и наложение штрафа.

компетентно

Татьяна Деменок, президент Российской гильдии риелторов:

- Эксклюзивный договор дает возможность продавать квартиру всем агентствам под контролем одного риелтора с разделом комиссии. В такой ситуации покупатель гарантированно купит объект без обременений, без задолженности по коммуналке, с согласованными перепланировками, аккредитованный в банке, если потребуется ипотека и т.д.

Прежде чем говорить об отмене эксклюзивных договоров, всем, и представителям власти в том числе, нужно задуматься о последствиях. Качественная услуга оказывается там, где есть правила, ответственность с обеих сторон и неотвратимость наказания для нарушившего договор. Это касается и риелторов, и потребителей, и агентств недвижимости. Конкуренция при показе объекта, заключении авансового соглашения, подаче заявки в банк, выражении интересов заказчика в органах опеки, Кадастровой палате и Росреестре неуместна. Надо внедрять передовые сервисы и технологии, стремиться повышать качество услуги, а не устраивать "гонки" за потребителем любой ценой.