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17.01.2018 20:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Эксклюзивный сговор

Одна из старейших ассоциаций риелторов в РФ признана картелем
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7472 (9)
Антимонопольщики признали одно из старейших профессиональных объединений риелторов в России координатором картеля и оштрафовали его почти на три миллиона рублей, еще 20 тысяч рублей заплатит исполнительный директор некоммерческого партнерства за административное правонарушение.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Екатеринбург, где цены на жилье весьма высоки, явно нуждается в саморегулировании рынка недвижимости. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Екатеринбург, где цены на жилье весьма высоки, явно нуждается в саморегулировании рынка недвижимости. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Речь идет об Уральской палате недвижимости (УПН), крупнейшей ассоциации риелторов за пределами Москвы - в нее входят 230 агентств. Свердловское УФАС возбудило дело в отношении палаты в 2016 году. По мнению антимонопольщиков, объединение координировало деятельность своих членов, благодаря чему те заключили антиконкурентное соглашение между собой.

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- Все, кто обращался к риелторам за услугами, должны были заплатить шесть процентов от цены сделки - либо продавец, либо покупатель. Нам удалось найти доказательства, что это согласованная позиция членов УПН, установить около двух десятков участников картеля. Решение пытались обжаловать в апелляционной коллегии ФАС РФ, в суде. Центральный аппарат ФАС, частично изменив наше решение, согласился с тем, что картель имел место. И суд первой инстанции это подтвердил. Теперь помимо штрафа мы намерены привлечь УПН к ответственности за неисполнение предписания, - поясняет руководитель свердловского УФАС Дмитрий Шалабодов. - Сделки с недвижимостью - обычный конкурентный бизнес, там должны действовать правила свободного рынка. Кто предложит один процент, а не шесть, тот и победит. Это в интересах покупателя.

ФАС считает условия эксклюзивных договоров ограничением конкуренции. Риелторы, напротив, уверены, что среднеуральский рынок недвижимости - один из самых цивилизованных в России

По сути, спор идет вокруг эксклюзивных договоров с клиентами. Подписав такое соглашение с одним агентством, хозяин квартиры не может сотрудничать с другими. ФАС считает такие условия ограничением конкуренции. Риелторы, напротив, уверены, что среднеуральский рынок недвижимости - один из самых цивилизованных в России, а эксклюзивные договоры предупреждают так называемые двойные продажи, когда одна квартира предлагается одновременно несколькими агентствами.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- В последнее время государство уделяет большое внимание защите потребителей, поэтому очень странно видеть, как руками антимонопольного органа пытаются вернуть хаос и недобросовестную конкуренцию 90-х годов, - говорит исполнительный директор палаты Рустем Галеев. - Задолго до того, как государство сделало акцент на саморегулировании, в УПН внедрили эти принципы, а разработанные участниками рынка "Правила риелторской деятельности" фактически восполнили пробел в законодательстве. Кроме того, у нас существуют механизмы рассмотрения претензий граждан и компаний. Свердловская область держит первенство в России по количеству агентств недвижимости, прошедших добровольную сертификацию. В Екатеринбург приезжают за опытом все региональные ассоциации.

По словам Галеева, к форме эксклюзивных договоров у антимонопольной службы претензий нет - она соответствует законодательству. Более того, президиум ФАС России пришел к выводу, что действия в рамках "Правил" не означают сговор. В итоге все претензии к агентствам недвижимости были сняты. Но УПН по-прежнему обвиняется в том, что довела до своих членов некие правила заключения договоров, которых на самом деле не существует.

В палате заявили: решение суда будут оспаривать, как и наложение штрафа.

компетентно

Татьяна Деменок, президент Российской гильдии риелторов:

- Эксклюзивный договор дает возможность продавать квартиру всем агентствам под контролем одного риелтора с разделом комиссии. В такой ситуации покупатель гарантированно купит объект без обременений, без задолженности по коммуналке, с согласованными перепланировками, аккредитованный в банке, если потребуется ипотека и т.д.

Прежде чем говорить об отмене эксклюзивных договоров, всем, и представителям власти в том числе, нужно задуматься о последствиях. Качественная услуга оказывается там, где есть правила, ответственность с обеих сторон и неотвратимость наказания для нарушившего договор. Это касается и риелторов, и потребителей, и агентств недвижимости. Конкуренция при показе объекта, заключении авансового соглашения, подаче заявки в банк, выражении интересов заказчика в органах опеки, Кадастровой палате и Росреестре неуместна. Надо внедрять передовые сервисы и технологии, стремиться повышать качество услуги, а не устраивать "гонки" за потребителем любой ценой.

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