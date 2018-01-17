В Арбитражном суде Челябинской области слушается несколько дел по искам местных предпринимателей, пытающихся оспорить действия таможенников, изъявших товар, купленный на территории России.

Руководитель челябинской студии спортивного питания Ольга Скирда вот уже пять месяцев не может вернуть товар, изъятый таможней без проведения необходимой проверки и идентификации.

- Таможенники нагрянули в розничный магазин без уведомления, с ними были два сотрудника СОБРа - в форме и с оружием. Напугали продавцов, сказав, что сейчас будут все описывать и уничтожать, - рассказывает Ольга Скирда. - На предоставленные нами документы таможенники отреагировали странно: сказали, что ничего от нас им не нужно, поскольку продукция санкционная, значит, она попала в Россию нелегально. И не важно, кто нам ее продал. В итоге забрали товара более чем на миллион рублей - почти 700 килограммов.

Как утверждает Ольга, внешнеэкономической деятельностью ни они сами, ни их поставщики не занимаются. Декларирование товара осуществляют таможенные представители, с которыми у московских и петербургских поставщиков заключены договоры.

- Проблема в том, что нет механизма проверки товара предпринимателем. При этом вся ответственность перекладывается на нас, - сетует Ольга Скирда. - Товар мы закупили на территории России. Все необходимые документы, подтверждающие, что он приобретен официально, у нас имеются. Тем не менее сейчас мы должны бегать по судам и доказывать, что наш товар был растаможен.

Таможенный юрист Петр Лесников, представляющий интересы Ольги Скирды, утверждает, что у предпринимателя нет обязанности проверять легальность ввоза продукции, которую он приобрел на территории Российской Федерации.

- Уже сам факт нахождения товара на территории России означает, что он ввезен легально, пока уполномоченный орган не докажет обратного, - говорит юрист.

К слову, только то, что предприниматель успел обратиться в суд с ходатайством о принятии обеспечительных мер и суд вынес решение о том, что до окончания судебного разбирательства никаких действий в отношении товара предпринимать нельзя, помогло его сохранить. Во всех остальных случаях изъятая продукция незамедлительно уничтожается - это подтвердили сами таможенники.

- В интересах таможни как можно скорее уничтожить изъятую продукцию, чтобы у собственника не было никакой возможности доказать, что данный товар санкционным не является. Для этого нужна как минимум экспертиза, которую ни таможня, ни Роспотребнадзор не проводят, - утверждает Петр Лесников.

Уже сам факт нахождения товара на территории России означает, что он ввезен легально, пока уполномоченный орган не докажет обратного, утверждает юрист

Именно это и произошло с товаром в магазине, принадлежащем заслуженному мастеру спорта дзюдоисту Кириллу Денисову.

- Магазин в итоге пришлось закрыть, - рассказывает его бывший работник Леонид. - Когда пришли представители таможни и попросили предоставить документы, подтверждающие, что реализуемый нами товар был растаможен на территории РФ, мы не смогли сделать это сразу. На следующий же день всю продукцию вывезли и при нас уничтожили. О том, что товар санкционный и что такое может произойти, мы даже не подозревали.

Таможенники в ответ напоминают прописную истину: незнание законов не освобождает от ответственности. Существует указ президента РФ и постановление правительства № 778 от 7 августа 2014 года, которым утвержден перечень с указанием классификационных кодов, совокупности признаков и стран происхождения товаров, ввоз которых на территорию РФ запрещен. Предпринимателям, реализующим импортную продукцию, стоит внимательно изучить эти документы.

Ни для кого не секрет, как товары из списка попадают в Россию: чаще всего они ввозятся через территории других стран - членов Таможенного союза.

- Уничтожены сотни тонн продуктов, большинство из которых изъято при перемещении через Республику Казахстан, - рассказывает заместитель начальника челябинской таможни по экономической деятельности Станислав Васев.

По его словам, таможенники работают совместно с должностными лицами Россельхознадзора, ГИБДД, автодорнадзора, у которых есть полномочия на остановку транспортных средств. При отсутствии документов, подтверждающих страну происхождения товара либо прохождение карантинного контроля, машина задерживается. Если получатель товара оперативно предоставит таможенные декларации, подтверждающие, что товар не санкционный, он возвращается. Если таких документов нет - уничтожается. (Кстати, как сами таможенники сообщили в суде, за то, что товар Ольги Скирды не уничтожили на следующий день после изъятия, должностные лица были наказаны.) Разбираться, кто в цепочке поставщиков нарушил законодательство, таможня не будет.

- Наша функция - пресечь ввоз и реализацию санкционных товаров, - резюмирует Станислав Васев. - Мы не ищем субъекта правонарушения. Уголовной ответственности за ввоз запрещенной продукции пока нет, но этот вопрос поднимается в Госдуме. Полагаю, такой закон мог бы стать инструментом воздействия на недобросовестных бизнесменов.

Но как законопослушному предпринимателю обезопасить себя от подобных ситуаций? Ведь инструментов проверки легальности ввоза товара у них нет.

- Действительно, бизнесмен, который не занимается внешнеэкономической деятельностью, не имеет доступа к базам деклараций, поэтому не может предъявить соответствующие документы при таможенной проверке, - подтверждает Васев.

По его мнению, решение проблемы лежит в плоскости взаимной договоренности между покупателем и продавцом: нужно просто прописать обязанности поставщика и соответствующие риски в контракте. В то же время и заказчику при покупке импортного товара нелишне заглянуть в санкционный список. Внимательнее нужно относиться и к выбору поставщика, заключая договоры с теми компаниями, которые дорожат своей репутацией и не станут скрывать реальную страну происхождения товара.

Мнение

Александр Гончаров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области:

- Анализируя документы, на которые ссылаются представители таможни, можно сделать вывод о том, что на территорию России ограничен именно ввоз указанных в перечне видов продукции. Ограничений на свободный оборот уже ввезенной на территорию РФ продукции ни указ президента, ни постановление правительства РФ не содержат.

Из представленных истцом документов следует, что изъятый товар был приобретен им у различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории России. Предоставление таможенных деклараций на продаваемый товар не является обязательным.

Сами таможенные органы не приняли мер к установлению законности ввоза изымаемых товаров. Их бездействие в данной части, равно как и истребование у истца документов, которые он заведомо не может предоставить, необоснованно возлагает на него бремя доказывания законности действий третьих лиц, осуществивших ввоз товара на территорию РФ, нарушает его права на осуществление предпринимательской деятельности.