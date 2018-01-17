В Екатеринбурге завели уголовное дело об убийстве кота

Житель Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела из-за жестокого обращения с домашним питомцем: он выбросил с 13 этажа своего кота - животное погибло.

Как сообщил пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, сигнал происшествии поступил накануне от неравнодушных жителей дома на улице Павла Шаманова.

- 37-летний жилец этого дома не стал отрицать свою причастность к гибели животного. В тот вечер он с приятелем выпивал. Когда гость ушел - лег спать, но ночью его, якобы, разбудил шум - двое живущих у него котов затеяли драку. Разозлившись, подозреваемый выбросил на улицу самого задиристого питомца и сел смотреть телевизор,- рассказал полковник Горелых.

По данным МВД, мужчина работает охранником в магазине, раньше проблем с законом не имел.

По факту гибели кота возбуждено уголовное дело части 1 статьи 245 УК РФ - жестокое обращение с животными. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, в конце 2017 года ответственность за издевательства над братьями нашими меньшими была ужесточена. В частности, за убийство нескольких животных и публичную трансляцию этого в Сети теперь реально получить до пяти лет. Столько же светит за живодерство по предварительному сговору.