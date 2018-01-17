В Екатеринбурге завели уголовное дело об убийстве кота

Новости

На карте Москвы появились имена Юрия Никулина и Муслима Магомаева 13:03
Пострадавших от взрыва газа омичей доставят в Москву спецбортом МЧС 13:00
Устроившим резню в пермской школе предъявили обвинение 12:57
В России предложили узаконить частные военные компании 12:50
Белорусский МАЗ намерен открыть в Сирии автомобильный завод 12:45
Прокуратура: Врач из Якутии дважды избил пациентку 12:41
Раскрыта вековая тайна древнеегипетских мумий 12:40
СК начал проверку по факту смерти женщины из-за хлопка газа в Ижевске 12:24
Видео: "Летающее бревно" разогнали до рекордной скорости 12:23
Видео: Взорвавшийся над США метеорит вызвал землетрясение 12:16
В Совфеде сравнили действия МИД Польши с зачистками большевиков 12:15
Генетики подтвердили гипотезу о гибели цивилизации ацтеков 12:08
Ткачев: Минсельхоз предложил Минэнерго зафиксировать цены на топливо 11:59
В Карелии автобус с рабочими попал в аварию с грузовиком 11:50
Авиакомпания "Россия" назвала причину задержки рейса из Мексики 11:46
Жириновский предложил США стать региональной державой 11:45
Испытания Су-57 с новым двигателем продлятся три года 11:45
Хлопок газа произошел в одной из многоэтажек Ижевска 11:40
Британцы придумали, как сэкономить в Хитроу три миллиарда фунтов 11:39
СК проверит обстоятельства взрыва в ростовской многоэтажке 11:30
Россия стала первым чемпионом мира по ледовым гонкам на "Драконах" 11:28
В московском метро начнут продавать билеты "Единый" в виде браслетов 11:25
В Хакасии сорванные ветром крыши домов обрушили столбы ЛЭП 11:25
Стартовали продажи "Карты гостя Минска" 11:24
В Люберцах выросло число пострадавших от отравления 11:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Портит ли русская литература жизнь российским женщинам
Портит ли русская литература жизнь российским женщинам
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
17.01.2018 10:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге завели уголовное дело об убийстве кота

Текст: Татьяна Воробьева

Житель Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела из-за жестокого обращения с домашним питомцем: он выбросил с 13 этажа своего кота - животное погибло.

Как сообщил пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, сигнал происшествии поступил накануне от неравнодушных жителей дома на улице Павла Шаманова.

В Геленджике сотрудника СТО будут судить за расправу над щенками
Житель Коми ответит в суде за смерть кота в стиральной машине

- 37-летний жилец этого дома не стал отрицать свою причастность к гибели животного. В тот вечер он с приятелем выпивал. Когда гость ушел - лег спать, но ночью его, якобы, разбудил шум - двое живущих у него котов затеяли драку. Разозлившись, подозреваемый выбросил на улицу самого задиристого питомца и сел смотреть телевизор,- рассказал полковник Горелых.

По данным МВД, мужчина работает охранником в магазине, раньше проблем с законом не имел.

По факту гибели кота возбуждено уголовное дело части 1 статьи 245 УК РФ - жестокое обращение с животными. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, в конце 2017 года ответственность за издевательства над братьями нашими меньшими была ужесточена. В частности, за убийство нескольких животных и публичную трансляцию этого в Сети теперь реально получить до пяти лет. Столько же светит за живодерство по предварительному сговору.

Главное сегодня

Силуанов назвал время начала новой кампании по амнистии капиталов
Матвиенко: Надо исключить попытки внешнего вмешательства в выборы президента
Пушков раскрыл истинную цель новых санкций США против России
Казахстан и США подписали контракты на 2,5 миллиарда долларов
Цена биткоина рухнула на 25 процентов за сутки