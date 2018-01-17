В Свердловской области семья глухонемых едва не погибла в мороз из-за поломки автомобиля на трассе. Если бы не помощь инспекторов ГИБДД, они были бы обречены.

К родным в Тюмень отец семейства из Екатеринбурга отправился с матерью и двумя детьми. Его "семерка" заглохла на 177-м километре трассы - в нескольких километрах от Пышмы. Попытки "оживить" двигатель не увенчались успехом. Взрослые и дети сидели в машине несколько часов, а "за бортом" было минус 27.

Вызвать спасателей или полицейских по телефону они не могли из-за ограниченных возможностей здоровья. Только в 23.00 появился первый автомобиль - экипаж ДПС, заметивший включенную аварийку. Замерзавших пересадили в патрульный автомобиль и повезли в отделение ГИБДД, где напоили их чаем.

- Общались письменно, - рассказала старший инспектор управления ГИБДД Свердловской области Евгения Бушмакина. - Полицейские писали вопросы, а спасенные им отвечали на бумаге.

Инспекторы отбуксировали сломавшийся автомобиль в ближайший сервис. И через два часа семья продолжила свой путь.