В Курганской области открылся гериатрический центр

Гериатрический центр открылся в областном госпитале для ветеранов войн. Специалисты помогают здесь пациентам поддерживать умственную и физическую активность, а их родственников учат правильно за ними ухаживать.

Появление такой службы продиктовано временем и тенденциями в демографии. В Курганской области каждый третий житель - пенсионер. В 2016-м средняя продолжительность жизни была чуть более 69 лет (по этому показателю регион находился на 70-м месте в рейтинге субъектов), к 2025 году, по прогнозам, она увеличится до 76 лет.

Самому младшему пациенту центра 60 лет (таких здесь называют "молодежью"), а самый старший, прошедший месяц назад курс реабилитации, перешагнул столетний рубеж.

Стать пациентом центра может любой житель Курганской области в возрасте от 60 лет. Для этого нужно взять направление от участкового врача, а потом прийти на прием к гериатру: он примет окончательное решение, после того как оценит состояние больного.

- Мы смотрим в первую очередь на обострение хронических заболеваний и ухудшение самочувствия, - рассказала главный гериатр области Ольга Лобанова. - У некоторых пациентов целый букет недугов, поэтому стараемся выбрать для них наиболее рациональную терапию, питание и физические нагрузки. После выписки каждый получает индивидуальные рекомендации, как поддерживать здоровье. Дальше наши подопечные наблюдаются уже по месту жительства, к нам на прием приходят через месяц, затем - через полгода.

В восстановлении здоровья ветеранов большая роль отводится родственникам. Для них в центре организовали школу по уходу за пожилыми людьми. Как ни странно, многие на занятиях впервые узнали, как правильно разговаривать и вести себя со стариками, чтобы сохранить отношения дружелюбными. Кстати, школу с интересом посещают и сами пациенты.