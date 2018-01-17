Росгвардия предложит правительству ужесточить требования к ЧОП

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ предложит правительству принять постановление об установлении требований к частным охранным организациям (ЧОП), оказывающим услуги для государственных и муниципальных нужд. Об этом РИА Новости рассказал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

"Таковыми требованиями, мы полагаем, должны стать наличие соответствующего опыта, наличие лицензии на охранные услуги, отсутствие в течение года грубых нарушений лицензионных требований и наличие действующего соглашения обеспечения правопорядка, заключенного с органами внутренних дел и территориальными органами Росгвардии", - сказал собеседник агентства.

По словам Хинштейна, в настоящее время при заключении договоров на охрану руководствуются принципом "кто меньше на торгах предложил, тот и победил". В такой ситуации снижается качество предоставляемых услуг и, как следствие, уровень защищенности объектов, считает советник директора Росгвардии. "Мы полагаем, что это неправильно, и в этой связи такую инициативу вносим", - добавил он.

Напомним, 15 января в пермской школе подрались бывшие и нынешние ученики, в ходе конфликта применялись ножи. Ранения получили 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.