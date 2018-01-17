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Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор откроет горячую линию по вопросу приема новых купюр

Текст: Татьяна Шадрина

Ряд магазинов и предприятий отказываются принимать у населения старые купюры, банковские карты и относительно недавно вошедшие в оборот купюры номиналом в 200 и 2000 рублей.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Роспортребнадзор намерен разъяснить, какие есть права у продавцов и покупателей, а также напомнить о возможных мерах наказания при отказе принимать легальные средства оплаты. Например, любой отказ продавца в приеме обладающих всеми установленными признаками платежеспособности банкнот Банка России номиналом 200 и/или 2000 рублей в счет оплаты тех или иных товаров (услуг) должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей и необоснованно препятствующее заключению договора купли-продажи (договора оказания услуг).

Штраф за это административное нарушение для юридических лиц может составлять до 50 тысяч рублей.

Всероссийская горячая линия по приему купюр нового образца пройдет с 18 по 25 января. Специалисты Роспотребнадзора и эксперты центров по консультированию потребителей проконсультируют граждан по обращению купюр 200 и 2000 рублей, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой.

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