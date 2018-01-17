Роспотребнадзор заявил о вспышке РС-инфекции в Финляндии

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке респираторно-синцитиального вируса человека (РС-инфекции) в Финляндии. Она наблюдается в основном в городе Хельсинки, передает ТАСС.

За первую неделю наступившего года было зафиксировано более 500 случаев заболевания. Вспышка заболевания наблюдается в стране ежегодно, но в последние годы усиливается ее интенсивность.

РС-инфекция входит в группу острых респираторных вирусных инфекций. Вирусы попадают в нижние дыхательные пути и вызывают бронхиты и пневмонии.