Семьи пенсионеров и инвалидов могут освободить от платы за капремонт

Перечень льготников при оплате капремонта, могут расширить. Депутаты Госдумы от всех фракций внесли в Госдуму законопроект, который вводит льготы для семьей, в которых совместно проживают неработающие граждане старше 70 лет и инвалиды I и II группы.

Сейчас предусмотрено полное или частичное освобождение неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или 80 лет. Льгота полагается одиноким пенсионерам или семейным парам. Частичное освобождение также законодатели ввели для инвалидов.

Но часто встречаются ситуации, когда неработающие пенсионеры проживают совместно с инвалидами, и предусмотренная компенсация расходов взноса на капитальный ремонт данным лицам не предоставляется. Этим депутаты обосновывают необходимость принятия поправок.

Согласно поправкам, регионы смогут вводить льготы и для таких категорий. Если пенсионер, входящий в вышеназванную семью, достиг 70 лет, то плата снизится на 50%. А если 80 лет - платы не будет вообще.

Авторы посчитали, что реализация законопроекта потребует дополнительных финансовых затрат в размере до 300 миллионов рублей ежегодно.