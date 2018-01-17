Сотни россиян не смогли вылететь из Мексики из-за долга авиакомпании

Около 500 туристов из РФ не могут вернуться домой из-за долга авиакомпании "Россия" за стоянку самолета в мексиканском аэропорту. Об этом РИА Новости проинформировала почетный консул РФ в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.

"Номер чартерного рейса - FV5882 авиакомпании "Россия", пассажиров высадили из самолета после 8 часов пребывания в салоне в ожидании вылета, - сказала собеседница агентства. - По информации от аэропорта (курортного города Канкун), задержка рейса произошла за неуплату платежа (со стороны компании)".

Пассажиры в настоящее время обращаются за помощью к консульству и посольству. Пока сведений о вылете воздушного судна нет. Комментарием авиаперевозчика агентство не располагает.