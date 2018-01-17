Действующий чемпион России "Спартак" стал четвертым среди европейских клубов по приросту посещаемости домашних матчей по итогам прошлого сезона. Об этом сообщается в годовом отчете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Пятое место в этом списке осталось за еще одной нашей командой - "Краснодаром".

Средняя посещаемость домашних встреч "Спартака" в сезоне 2015/16 составила 25 179 зрителей. А в минувшем - 32 760. Таким образом, прирост посещаемости столичного клуба составил 7581 зритель. Лучше показатели только у английского "Вест Хэма" (22 тысячи зрителей), шотландского "Селтика" (9876) и "Ливерпуля" (9106), увеличившего минувшим летом количество мест на стадионе "Энфилд" с 45 522 до 54 000.

Что касается "Краснодара", то средняя посещаемость в сезоне 2015/16 составляла 9464 зрителя, а в следующем - 15 886 (прирост - 6442 зрителя).