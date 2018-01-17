Тиллерсон заявил об отсутствии доверия к КНДР

США пока не видят в КНДР вызывающего доверие партнера по переговорам. Об этом, как передает ТАСС, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Северная Корея пока не демонстрирует себя как партнер, которому можно доверять (на переговорах)", - сказал он на пресс-конференции по итогам прошедшей в Ванкувере под председательством Канады и США встречи глав МИД 20 стран по ситуации на Корейском полуострове.

Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства заверил, что в целом возможность для дипломатического решения проблемы Пхеньяна сохраняется. Тиллерсон добавил, что "Северная Корея знает, где нас найти".

Глава американской дипломатии напомнил, что США никогда не признают КНДР ядерной державой. "Пришло время говорить. Но они должны сделать шаг", - заявил Тиллерсон. Он также отметил, что все страны - члены ООН, в особенности РФ и КНР, должны в полном объеме применять санкции против Пхеньяна для того, чтобы они достигли своей цели.