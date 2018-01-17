ТСЖ будут продавать тепло по регулируемым тарифам

Правительство расширило список потребителей теплоснабжения, которые наравне с физическими лицами смогут получать тепло по регулируемым тарифам. Постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

При поставке тепловой энергии к населению приравняли товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительные, жилищные или другие специализированные потребительские кооперативы. Тарифы ограничиваются на уровне Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в случае, если данные организации поставляют теплоресурс для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению.

В перечень вошли и те организации, которые обеспечивают граждан жильем из специализированного жилищного фонда, общежития, в маневренном фонде, в домах системы соцобслуживания населения.