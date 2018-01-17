В Белом доме рассказали о приглашении Нурсултана Назарбаева

Президенты Казахстана и США Нурсултан Назарбаев и Дональд Трамп провели переговоры в Белом доме.

В частности, они договорились углубить сотрудничество в борьбе с терроризмом, передает РИА Новости. Кроме того, Казахстан и США будут развивать двусторонние отношения в области обороны.

Также в Белом доме сообщили, что Назарбаев пригласил Трампа в Казахстан. "Президент Назарбаев поблагодарил президента Трампа за гостеприимство и передал приглашение посетить Казахстан в будущем", - отмечается в сообщении Белого дома.

В какие сроки запланирован визит президента США, пока не уточняется.