В Финляндии стартовало досрочное голосование на выборах президента

Досрочное голосование на президентских выборах началось в Финляндии. Избирательные участки будут работать в мэриях городов, библиотеках, торговых центрах. За рубежом граждане Финляндии могут проголосовать досрочно в дипломатических представительствах.

Досрочное голосование состоится за 11 дней до дня проведения выборов - 28 января. Если в первом туре никто из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, то второй тур выборов состоится 11 февраля.

На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. Отдать свои голоса за них смогут 4,5 миллиона человек, передает РИА Новости.

В выборах в качестве независимого кандидата участвует действующий президент страны Саули Ниинистё. На протяжении всей предвыборной кампании его рейтинг значительно превосходил популярность других кандидатов. На втором месте находится кандидат от "зеленых" Пекка Хаависто, за него готовы проголосовать 11 процентов респондентов.