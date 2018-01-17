МЧС сообщило, что в этом году в обеспечении безопасности в крещенские купания будут задействованы около 9 тысяч сотрудников, а также более 2,5 тысячи единиц техники и около 500 маломерных судов. Дежурство будут нести спасатели и там, где в этом году крещенские купания запрещены по соображениям безопасности.

В этом году в связи с погодными условиями от МЧС потребуется особое внимание к организации мер безопасности в традиционных местах проведения крещенских мероприятий верующих, поскольку в ряде регионов средняя толщина льда всего лишь 15 - 20 см, что не позволяет обеспечить массовый выход людей на лед.

Безопасной считается толщина льда не менее 40 - 50 сантиметров. Поэтому места купания будут оснащены с учетом состояния льда вблизи берегов водоемов.

Например, крещенские купания в этом году отменили в таком северном городе, как Магадан.

Крещенские купания в столице Колымы мэрия проводить запретила из-за слишком тонкого льда в бухте Гертнера - традиционном месте их проведения.

В ноябре-декабре Магадан посетило множество теплых циклонов, принесших снегопады и сильный ветер, разбивавший ледовый покров в Охотском море. В результате бухта Гертнера начала покрываться льдом только в конце декабря, тогда как обычно ледовый покров там формируется еще в ноябре.

"Согласно последним данным, ледовое покрытие состоит из сморози битого льда, наблюдаются обширные "живые" трещины. Во время приливов лед поднимает, его ломает", - сказано в сообщении.

Тем не менее предупреждения могут кое-кого из местных и не напугать, поэтому с 18 по 20 января там все равно будут дежурить спасатели, сообщили в мэрии.