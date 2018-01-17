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17.01.2018 20:50
Рубрика: Общество

От 70 и старше

Во всех крупных поликлиниках страны появятся особые врачи для старшего поколения
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя №7473 (10)
"Надо позвонить Нине Михайловне, посоветоваться по поводу давления", - говорит моя 80-летняя мама и набирает на телефоне номер поликлиники. Медсестра, к слову, нередко звонит сама: напоминает, что пора сдать анализы или забрать очередной рецепт на льготные лекарства.
У каждого пожилого человека будет свой, "прикрепленный" к нему врач. Фото: Photoxpress У каждого пожилого человека будет свой, "прикрепленный" к нему врач. Фото: Photoxpress
У каждого пожилого человека будет свой, "прикрепленный" к нему врач. Фото: Photoxpress

Идет московский эксперимент по прикреплению пациентов "от 70 и старше" к определенному врачу со специальной подготовкой. При этом количество вызовов "скорой" уменьшилось на 10 процентов, а число визитов в поликлинику более чем вдвое.

Гериатрическую помощь впервые включили в ОМС

Федеральный "пилотный" проект по формированию системы гериатрической помощи пациентам пожилого и старческого возраста проходит с прошлого года еще в шести регионах - Волгоградской, Самарской, Калужской, Белгородской, Воронежской областях и Башкортостане, а в конце года к ним присоединилось Прикамье.

С 1 января нынешнего года гериатрическая помощь включена в программу обязательного медицинского страхования, Федеральный фонд ОМС установил тарифы для ее финансирования. Значит, система медицинской помощи пожилым будет теперь развиваться активнее. А в перспективе врач-гериатр станет таким же привычным специалистом, как терапевт.

"У пожилого человека с годами накапливается множество различных хронических заболеваний, которые усугубляются социальными проблемами и прогрессированием старческой астении, - говорит главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России профессор Ольга Ткачева. - Около 80 процентов лиц старшего поколения страдают множественной хронической патологией. В среднем у одного пациента старше 60 лет обнаруживается четыре-пять различных хронических заболеваний, в том числе и связанных с возрастом".

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
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Поэтому при формировании гериатрической помощи упор делается, во-первых, на лечении возрастных заболеваний и состояний, чему обычные терапевты не уделяют внимания, так как их на это просто не ориентируют. Наступление болезни Альцгеймера, например (ее также называют старческим слабоумием), можно "отодвинуть", если вовремя увидеть тревожные симптомы и принять меры.

Во-вторых, гериатры выполняют роль своеобразных "менеджеров". Когда у человека ряд серьезных заболеваний и каждое требует применения своих лекарств, назначаемых разными специалистами, важно тщательно подбирать препараты для комплексного лечения.

Согласно разработанной минздравом концепции развития гериатрической помощи она будет трехуровневой. Первый - амбулаторная помощь. В поликлиниках появятся гериатрические кабинеты или отделения. Второй уровень - лечение в дневных и обычных стационарах. Сейчас в России уже действует около 2300 гериатрических коек в специализированных отделениях, но их количество предстоит увеличить. Третий уровень - крупные федеральные гериатрические центры, в которых помощь пожилым пациентам будет оказываться параллельно с научными изысканиями в области борьбы со старением.

Конкретно

Основные обязанности врача-гериатра в поликлинике

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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- прием граждан пожилого и старческого возраста по направлению участкового врача либо при самостоятельном обращении;

- гериатрическая оценка больного (его физического состояния, функционального статуса, психического здоровья и социально-экономических условий жизни пациента);

- выявление хронических заболеваний, гериатрических синдромов;

- формирование долгосрочного индивидуального плана по профилактике и лечению, помощь в психологической адаптации;

- постоянный контакт с пациентом и контроль его самочувствия;

- помощь в адаптации пациента к окружающей среде в зависимости от его возможностей (использование средств, облегчающих передвижение, протезирование и т.д.);

- проведение занятий для пациентов с возрастными заболеваниями и состояниями, а также для их близких, осуществляющих уход;

- информирование органов социальной защиты населения о необходимости оказания социальной помощи пациентам.

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