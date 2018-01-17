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17.01.2018 20:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В России заложено первое круизное судно

Текст: Елена Березина
Фото: Минпромторг России Фото: Минпромторг России
Фото: Минпромторг России

Сегодня на астраханском заводе заложено первое пассажирское круизное судно "Золотое кольцо". Это трехпалубный теплоход, рассчитанный на 180 пассажиров, размещающихся в каютах "Люкс" и первого класса. К услугам пассажиров просторный ресторан, спа-салоны, сауна, тренажерный зал и другие возможности для комфортного путешествия. Также имеются специальные каюты для людей с ограниченными возможностями.
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На новых судах применяются технологические решения, обеспечивающие повышенную надежность и эффективную работу на предельном мелководье - до 1,2 метра. Это дает "Золотому кольцу" заметное преимущество перед существующим речным туристическим флотом, не эксплуатируемым на таких глубинах.

Кроме того, компьютерное управление движением и системами судна дает возможность причаливания к необорудованному берегу. Пассажирские суда нового проекта позволят расширить географию речных круизов не только в европейской части страны, но и в Сибири, и на Дальнем Востоке.

"Благодаря мерам господдержки круизные суда возвращаются на наши речные маршруты. Сегодня в дополнение к двум уже строящимся современным лайнерам PV-300 осуществлена закладка первого из двух уникальных колёсных судов - "Золотое кольцо". Нет никаких сомнений, что благодаря принимаемым мерам "Золотое кольцо" России станет вновь полностью судоходным, и с каждым годом в речные путешествия будет отправляться все большее количество пассажиров - как наших соотечественников, так и зарубежных туристов", - отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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