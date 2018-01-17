В Сети появился танец генпрокурора Украины с собакой

В интернет выложили видео, на котором украинский генпрокурор Юрий Луценко танцует с собакой. Об этом сообщает РИА Новости.

Партнером генпрокурора стала бернская овчарка по кличке Черчилль. Луценко поцеловал питомца после танца.

Ранее пользователи соцсетей высмеяли украинского генпрокурора из-за фотографии, на которой Луценко, преклонив колено, принимает у президента страны Петра Порошенко новый флаг и целует символику ГПУ. Некоторые пользователи создали мемы, заменив флаг на стодолларовую купюру, клетчатый плед или пакет одного из магазинов экономкласса.