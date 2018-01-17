В Сирии погиб военный корреспондент

Военный корреспондент Политического управления минобороны Сирии Валид Халиль погиб во время выполнения журналистского задания.

Он получил смертельное ранение во время освещения контртеррористической операции правительственных войск в провинции Дамаск. Об этом сообщает агентство SANA. Обстоятельства гибели военкора не приводятся.

Халилю в этом году должно было исполниться 40 лет, он выпускник факультета журналистики Дамасского университета. В ряды сирийской армии вступил в 2006 году в качестве офицера. В 2017-м его военный репортаж признали лучшим на Фестивале журналистов Сирии.

Халилю было посмертно присвоено очередное воинское звание - полковник, говорится в заявлении Политуправления сирийского минобороны.