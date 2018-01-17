В Варшаве почтили память освободителей столицы от фашистских захватчиков

В Варшаве прошли памятные мероприятия, приуроченные к 73-й годовщине освобождения польской столицы от фашистских захватчиков. Посол РФ в Польше Сергей Андреев сообщил российским журналистам, что "польские центральные власти и ведущие СМИ не вспомнили, не заметили, не обратили внимания на годовщину освобождения столицы страны". Но традиционно на церемонию торжественного возложения венков на военное мемориальное кладбище пришли простые варшавяне.

Торжественные мероприятия, посвященные освобождению столицы Польши, которое в местных СМИ теперь принято называть "вступлением Советских войск", начались с возложения венков и цветов к памятнику солдатам Первой армии Войска Польского. Как сообщил "РГ" принимавший участие в церемонии внук маршала Советского Союза и Польши К.К.Рокоссовского полковник запаса Константин Рокоссовский, она имела официальный характер, с участием представителей местных властей.

Напомним, что находившаяся в подчинении 1-го Белорусского фронта Первая армия Войска Польского под командованием генерала Станислава Поплавского ранним утром 17 января 1945 года начала наступление на центральные районы города. В своих мемуарах генерал Поплавский вспоминал: "В 8 часов утра 17 января 4-й пехотный полк 2-й дивизии Яна Роткевича первым ворвался на улицы Варшавы. Уже через два часа он продвинулся до самой большой и популярной варшавской улицы Маршалковской. Тяжелее пришлось 6-му пехотному полку, наступавшему на левом фланге дивизии: на площади Инвалидов он встретил яростное сопротивление гитлеровцев, засевших в старой цитадели, служившей при царизме тюрьмой. Противник, видать, рассчитывал долго продержаться за ее толстыми стенами: состоявший из отборных эсэсовцев, его гарнизон был обеспечен боеприпасами, продовольствием и водой на несколько месяцев. И кто знает, может, гитлеровцам и удалось бы задержать здесь дальнейшее наступление полка, если бы не героизм солдат и офицеров".

Освобождение Варшавы было результатом наступления советских войск, начатого 13 января 1945 года на всем фронте от Балтики до Карпат. Город был освобожден за один день - 17-го января. "Сражение за столицу Польши близилось к концу. Обойденная с двух сторон советскими войсками, сомкнувшими кольцо окружения в Сохачеве, расчлененная затем ударами польских частей группировка фашистов в Варшаве терпела поражение в уличных боях. Многие гитлеровцы, видя безнадежность сопротивления, удирали из города, другие продолжали драться с отчаянием обреченных, иные сдавались в плен. На заключительном этапе сражения отличились воины многих польских частей - пехотинцы и разведчики, танкисты и артиллеристы, саперы и связисты. Никто из них не прятался от опасности, всеми владела одна мысль - как можно быстрее подавить последние очаги сопротивления гитлеровцев. И солдаты смело шли на штурм зданий, блокировали фашистские доты, забрасывали гранатами или расстреливали из орудий огневые позиции противника, бросались на врага врукопашную. Многие наши воины героически погибли в этих яростных схватках. Имена их и подвиги никогда не забудет польский народ", - вспоминал Поплавский. Однако, в последние несколько лет власти Польши практически полностью поменяли подход к этой странице истории страны и пытаются забыть подвиг не только советских, но и польских борцов с фашизмом.

Тем временем, именно в Варшаве находится одно из самых крупных в Польше кладбищ, на котором захоронены освободители города и прилегающих к нему районов - воинское кладбище-мемориал советским воинам на улице Жвирки и Вигуры. Здесь в 696 братских и 138 индивидуальных могилах захоронены 23 759 советских воинов. В ходе церемонии возложения цветов прозвучали гимны Польши и России. Посол Сергей Андреев заверил журналистов: "Мы свою историю знаем, не забудем, не позволим ее извратить и будем помнить о тех, кто спасал нашу страну, Европу, мир, в том числе и Польшу, будем чтить память наших соотечественников, которые здесь полегли и похоронены". В обеих церемониях принимали участие ветераны, представители дипломатического корпуса России, члены общественных организаций и жители города. Но на кладбище мероприятие имело менее официальный характер. "Мне понравилась душевная атмосфера. Среди тех, кто несмотря на метель возлагал цветы у стелы, не было случайных людей. Те, кто пришел поклониться нашим воинам, независимо от того, были это представители ветеранских организаций или местные жители, точно знали, что речь идет именно об освобождении столицы от фашизма", - поделился с "РГ" Константин Рокоссовский.

Вечером 17 января в Российском центре науки и культуры в Варшаве состоялся традиционный праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине освобождения столицы Польши. По словам руководителя представительства Россотрудничества Игоря Жуковского, в программе концерта - демонстрация кинохроники освобождения Варшавы, "польские и российские песни военных лет, композиции Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы".

Всего в боях за освобождение Польши погибло более 600 тысяч воинов Красной армии.