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18.01.2018 21:17
Рубрика: Культура

"Крум" наш

Александринский театр в Париже сыграет премьеру спектакля Жана Беллорини
Текст: Ирина Корнеева
Российская газета - Федеральный выпуск №7474 (11)
С 18 по 28 января проходят гастроли Александринки во Франции.
В спектакле "Крум" петербургские актеры вслед за французским режиссером призвали не откладывать жизнь на потом. Фото: Анастасия Брюханова В спектакле "Крум" петербургские актеры вслед за французским режиссером призвали не откладывать жизнь на потом. Фото: Анастасия Брюханова
В спектакле "Крум" петербургские актеры вслед за французским режиссером призвали не откладывать жизнь на потом. Фото: Анастасия Брюханова

На сцене Театра Жерара Филипа в Сен-Дени играют спектакль "Крум" по пьесе израильского драматурга Ханоха Левина о человеке, который никак не может начать жить. Притчевую комедию с двумя свадьбами и двумя похоронами - в маленьком городе, куда главный герой - 38-летний мужчина - возвращается из Европы, это главное развлечение... За границей ему ничего не удалось: ни денег не заработал, ни счастья не нашел. Не продвинулся, не развлекся, не обручился, даже ни с кем не познакомился... Он всё обещал матери: скоро напишу роман, скоро женюсь, но дальше разговоров дело не пошло. Грустная история, рассказанная с огромным чувством юмора... В финале Крум будет лежать в том же кресле у телевизора, где большую часть своей жизни провела его мать.

Фото: Студия театрального искусства
Что стало самым эмоциональным впечатлением от театра 2017 года

В главной роли - Виталий Коваленко. "Это касается наших грез и сильных сторон, которые мы стараемся проявить, но не получается, - рассказывает актер. - Мы мечтаем и мечтаем, что все изменится, мы ставим себя над действительностью, хотим что-то поменять, но - бытие по-прежнему определяет наше сознание... Что такое еврейское счастье в нашем спектакле? Это когда все плохо, а стало еще хуже... Когда главный вопрос - почему именно с нами? А потому что мы этого заслужили. Потому что это наше счастье".

В Петербурге премьера состоялась в декабре. Рассказать на Новой сцене Александринского театра про проблемы "лишних людей", которые идентичны что в Израиле, что во Франции, что в России, был приглашен молодой французский режиссер Жан Беллорини. Это его первый спектакль в России, но далеко не первое увлечение русской культурой: он ставил "Чайку" и "Дядю Ваню" Чехова, "Самоубийцу" Эрдмана, а его спектакль "Карамазовы" по Достоевскому в 2016-м стал одним из главных событий Авиньонского фестиваля. Ему 36 лет, три года он руководит Национальным драматическим центром в Сен-Дени - Театром Жерара Филипа. Пьесу Ханоха Левина Жан Беллорини, по его признанию, взял "по любви": "Она очень созвучна настоящему моменту. Сейчас мир словно застыл, раздумывая, что делать дальше. И главный герой пьесы Крум - это человек, который остановился. Он находится в полной пассивности, он максимально неподвижен, но в то же время его эмоции и внутренний мир находятся на пределе напряженности... На нем висит груз прошлого, а в каком-то смысле и будущего. Мы хотели понять: как он сможет освободиться от этого? Как разрешит конфликт между желанием уехать, утечь, вырваться в какие-то другие пределы, за границу или за границы, и необходимостью оставаться там, откуда мы вышли? Сегодня мне было важно об этом рассказать".

В спектакле "еврейское счастье" - это когда все было плохо, а стало еще хуже

Приглашение Жана Беллорини на постановку в Санкт-Петербург - результат международного сотрудничества Александринского театра и французской ассоциации L Art des Nations, которую возглавляет известный французский театральный деятель Патрик Сомье. Организатор первых русских театральных сезонов в Париже в 1994 году, он очень много сделал для развития творческих связей российского и французского театров. В 1995 году возродил традицию французских театральных сезонов в Москве, Санкт-Петербурге и Саратове. На сцене его театрального центра Бобиньи (один из главных залов - имени Олега Ефремова) были показаны почти все спектакли репертуара петербургского додинского Малого драматического театра - Театра Европы, проходили гастроли спектаклей Анатолия Васильева, Вахтанговского театра, Школы-студии МХАТ.

Кстати

В Петербурге на Новой сцене Александринского театра "Крум" можно будет увидеть 27 и 28 февраля 2018 года.

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