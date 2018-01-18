Алина Загитова: Наше соперничество с Медведевой больше игровое

Алина, такое ощущение, что все слишком волнуются на домашнем турнире, а вы, наоборот, показали лучший прокат.



Алина Загитова: Я тоже волнуюсь, но, когда принимаю стартовую позу, волнение сразу исчезает. Честно признаюсь, это мой первый опыт выступления на домашнем крупном турнире, и он самый приятный.

Вам всего шесть десятых не хватило до мирового рекорда Евгении Медведевой - 80, 85. Думали об оценках?



Алина Загитова: Нет, я не слежу за этим.

А каково вообще было первый раз соперничать с Женей на международном турнире?



Алина Загитова: Мы же тренируемся в одной группе, поэтому как на тренировке. Мы дружим. Да, соперничаем, но не в плохом смысле. Это такое игровое соперничество. Женя делает каскад "3-3-3". Я тоже пытаюсь. Это подстегивает.

Кого считает своей главной соперницей?



Алина Загитова: Себя саму.

Вам всего 15 лет и это ваш первый взрослый чемпионат Европы. А рядом с вами уже такие титулованные фигуристки. Как себя ощущаете?



Алина Загитова: Мне очень приятно выступать с ними на одном льду. Но я больше пытаюсь концентрироваться на себе, показать свой лучший прокат.