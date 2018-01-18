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18.01.2018 19:42
Рубрика: Спорт

Алина Загитова: Наше соперничество с Медведевой больше игровое

Текст: Анна Козина
Российская фигуристка Алина Загитова получила малую золотую медаль за победу в короткой программе на чемпионате Европы, который проходит в Москве. Она обошла двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву и титулованную итальянку Каролину Костнер.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Алина, такое ощущение, что все слишком волнуются на домашнем турнире, а вы, наоборот, показали лучший прокат.

Фото: РИА Новости
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Алина Загитова: Я тоже волнуюсь, но, когда принимаю стартовую позу, волнение сразу исчезает. Честно признаюсь, это мой первый опыт выступления на домашнем крупном турнире, и он самый приятный.

Вам всего шесть десятых не хватило до мирового рекорда Евгении Медведевой - 80, 85. Думали об оценках?

Алина Загитова: Нет, я не слежу за этим.

А каково вообще было первый раз соперничать с Женей на международном турнире?

Алина Загитова: Мы же тренируемся в одной группе, поэтому как на тренировке. Мы дружим. Да, соперничаем, но не в плохом смысле. Это такое игровое соперничество. Женя делает каскад "3-3-3". Я тоже пытаюсь. Это подстегивает.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Кого считает своей главной соперницей?

Алина Загитова: Себя саму.

Вам всего 15 лет и это ваш первый взрослый чемпионат Европы. А рядом с вами уже такие титулованные фигуристки. Как себя ощущаете?

Алина Загитова: Мне очень приятно выступать с ними на одном льду. Но я больше пытаюсь концентрироваться на себе, показать свой лучший прокат.

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