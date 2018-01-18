Американские ученые оценили ядерный потенциал КНДР

Северная Корея может иметь на вооружении от 10 до 20 ядерных боеголовок. К такому выводу пришли американские ученые Ганс Кристенсен и Роберт Норрис в статье для журнала Bulletin of Atomic Scientists.

При этом у КНДР достаточно ресурсов, чтобы изготовить еще до 60 боеголовок. Однако, как отмечают ученые, пока нет проверенных данных о том, насколько технологии Пхеньяна позволяют использовать ядерные заряды для установки на баллистические ракеты.

"Даже если ядерный арсенал Пхеньяна еще не введен в полной мере, это остается лишь вопросом времени", - утверждают также американские эксперты.

1 января Ким Чен Ын рассказал, что в КНДР полностью завершено создание сил ядерного сдерживания. "Всем необходимо знать и помнить, что в кабинете на моем рабочем столе есть ядерная кнопка. Это не угроза, а реальность", - добавил лидер Северной Кореи, подчеркнув, что "вся территория США находится в зоне досягаемости наших ядерных ударных сил".