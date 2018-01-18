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18.01.2018 05:47
Рубрика: Экономика

Apple заплатит 38 миллиардов долларов налогов на прибыль за рубежом

Текст: Андрей Васильев
Корпорация Apple заплатит 38 миллиардов долларов налогов на прибыль, полученную за рубежом, из-за недавней налоговой реформы, принятой в Соединенных Штатах по предложению Дональда Трампа, отмечает AFP.

Этот платеж станет самым большим разовым налоговым отчислением в истории США. Добавим, что Apple является крупнейшим американским налогоплательщиком.

Фото: depositphotos.com
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До налоговой реформы эти прибыли были полностью освобождены от налогообложения, если они оставались за границей и облагались налогом в 35 процентов, если их "репатриировали" в Соединенные Штаты.

Реформа предлагает американским компаниям возможность репатриации прибыли, полученной за рубежом, по гораздо низким ставкам - от восьми процентов до 15,5 процента, причем "окно платежей" ограничено во времени.

Фото: depositphotos.com
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Apple, крупнейшая в мире компания по рыночной капитализации, также заявила, что в ближайшие пять лет она будет "напрямую ориентироваться на экономику США" вложив в нее инвестиции на сумму более 350 миллиардов долларов, а также "создаст 20 тысяч рабочих мест или больше вместе своими поставщиками и субподрядчиками в Соединенных Штатах".

В корпорации также намерены открыть вторую крупную штаб-квартиру в США, которая первоначально предназначалась для оказания услуг технической помощи клиентам группы. Местоположение дополнительного головного офиса будет уточнено позже в этом году, отметили в Apple.

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