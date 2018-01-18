Ускорить вывод на рынок новых медицинских препаратов для увеличения ассортимента и снижения цен на лекарства предлагает "дорожная карта" по развитию здоровой конкуренции в здравоохранении, утвержденная распоряжением правительства России.

В документе, определяющем планы властей в сфере здравоохранения на ближайшие три года, предусмотрены меры по совершенствованию информационного обеспечения для рынка взаимозаменяемых препаратов. Проще говоря, предлагается обязать аптеки предлагать покупателям в первую очередь наиболее дешевый препарат. Покупателей также будут информировать о наличии более недорогих аналогов. Сегодня купить более дешевое лекарство можно лишь, попросив фармацевта найти экономичный вариант.

Для недобросовестных производителей лекарственных препаратов, искажающих информацию о свойствах и характеристиках лекарств в инструкциях к ним, предусмотрят административную ответственность. Также правительство предлагает ввести профессиональную ответственность медицинских работников за нарушение требований законодательства об обращении лекарственных средств. "Дорожная карта" включает и меры в сфере государственной регистрации лекарственных препаратов. В первую очередь это касается лекарственных средств, предназначенных для лечения редких заболеваний. К примеру, предусмотрены меры административной ответственности производителей биотехнологических лекарственных средств за задержки в проведении клинических исследований своей продукции, а также за превышение установленных пределов стоимости передаваемых на исследование образцов лекарственных препаратов. Также планируется обеспечить доступ лекарственных средств, произведенных в ряде стран, на российский рынок без проведения клинических исследований на территории России.

Помимо этого, в России намерены провести ревизию всех зарегистрированных БАДов. При этом предлагается запретить государственную регистрацию биологически активных добавок, в составе которых есть лекарственные средства, так как не изучен механизм смешения лекарств и ингредиентов, входящих в состав БАДов. Поэтому не ясно, как они воздействуют на организм человека.

В России намерены провести ревизию всех зарегистрированных в стране биологически активных добавок

По мнению директора Института экономики здравоохранения НИУ "Высшая школа экономики" Ларисы Попович, вопрос выхода на рынок инновационных лекарств для нашей страны очень актуален, так как мы здесь очень отстаем от Европы. Но здесь многое зависит именно от денег. "От момента появления первых перспективных молекул будущего лекарственного препарата до момента его выхода на рынок уходит не менее 10-15 лет, - считает Попович. - И не менее 4 миллиардов долларов. Лекарство не зарегистрируют после его испытания на животных. Необходимо пройти три степени клинических испытаний на людях. А это время и деньги. По моим данным, 92 процента новых лекарств отсеиваются уже на второй стадии испытаний".

Что же касается обязанности аптек продавать в первую очередь недорогие препараты, то здесь Попович обращает внимание на то, что пока непонятно, как технически будет отслеживаться, предлагает ли добровольно фармацевт покупателям экономичные аналоги или нет. "Аптекам ведь выгодно закупать более дорогие лекарства и накручивать на них маржу, - поясняет Попович. - И люди все равно покупают. Невозможно заставить аптеки брать у производителей самые дешевые аналоги".