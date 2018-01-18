В конце 2017 года Государственная регистрационная служба (ГРС) республики обратилась к киргизстанцам с просьбой как можно быстрее перерегистрировать свои автомобили на реальных владельцев. Дело в том, что большинство "железных коней" в стране переходит от одного хозяина к другому по доверенности. В результате зачастую юридическими собственниками машин являются не те люди, которые управляют ими в данный момент. В ГРС предупреждают: в ближайшем будущем, по мере развития в Киргизии системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения, это чревато негативными последствиями. Какими?

Поторопитесь переоформить

За несколько дней до Нового года Государственная регистрационная служба Киргизии разместила в республиканских СМИ обращение к гражданам страны. "Мы призываем при купле - продаже транспортных средств в обязательном порядке оформлять автомобили в отделениях Департамента регистрации транспортных средств (ТС) и водительского состава... Машины, передающиеся от одних хозяев к другим по доверенности без регистрации в госорганах, могут стать источником серьезных проблем", - было, в том числе, сказано в нем.

В ГРС называют сложившуюся ситуацию "актуальной и требующей разрешения как можно быстрее". "Мы действительно обратились к киргизстанцам с призывом переоформить автотранспортные средства. Это касается тех, кто покупает и продает машины по доверенности. Согласно законодательству, данный документ не является правоустанавливающим. Доверенность просто защищает интересы собственника, который доверяет свое имущество определенному лицу и лишь дает ему возможность совершать с ним какие-то действия", - сообщил корреспонденту "РГ" заместитель директора Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава при ГРС Усеин Касмалиев.

Право собственности на ТС, по его словам, подтверждает свидетельство о регистрации - так называемый техпаспорт. "Чья фамилия указана в нем, тот и является собственником транспортного средства. И именно он несет ответственность за действия, происходящие с автомобилем, переданным другому физическому лицу по доверенности. Именно к нему в первую очередь обратятся сотрудники правоохранительных органов в случае попадания машины в дорожно-транспортное происшествие. И на его адрес будут приходить все уведомления о необходимости оплатить штрафы за нарушения ПДД и налог на движимое имущество. Потому что он является юридическим владельцем авто", - отметил Усеин Касмалиев.

Как так получилось

Проблема эта, как отмечают в ГРС, давняя и связана, в первую очередь с ценами на регистрацию автомобиля в госорганах и получение доверенности. Вернее, с их разницей. Последние примерно в два раза меньше первых. Доверенность стоит от 700 до 1,5 тысячи сомов, регистрация - около трех тысяч. При этом визит к нотариусу не требует сбора документов, и на него тратится гораздо меньше времени.

К тому же законодательство страны не запрещает использовать доверенность в подобных случаях. Более того, в 2012 году в республике даже отменили ее обязательную регистрацию в госорганах. Таким образом, кстати говоря, устанавливался фактический владелец автотранспортного средства. Кроме того, оригинал зарегистрированной доверенности входил в перечень документов - наряду с правами и техпаспортом, - наличие которых проверяли сотрудники правоохранительных органов при остановке автомобиля.

- К сожалению, из-за того, что в 2012 году отменили процедуру регистрации доверенностей, мы сегодня не знаем, сколько автомобилей по ним продается и покупается. Это, естественно, отражается на системе учета машин в республике не самым лучшим образом, - добавил замдиректора. Независимые эксперты, тем временем, говорят о десятках тысяч "железных коней", которые покупают, продают и перепродают по доверенности.

В ГРС отмечают, что о введении каких-либо штрафов за отсутствие регистрации автомобилей речи не идет. Уже разработан проект постановления о льготном механизме переоформления транспортного средства. "Фактически мы уравниваем цены на получение доверенности и регистрацию машины в госорганах. Сейчас документ находится в минюсте на согласовании. Затем будет рассматриваться в правительстве. Надеемся, что его примут как можно быстрее, ведь скоро начнется установка видеокамер фиксации нарушений ПДД и юридическим собственникам начнут приходить уведомления о штрафах", - сказал Усеин Касмалиев.

В чем же опасность доверенности

Да, доверенность, на первый взгляд, удобна. Но только на первый взгляд. Минусов на самом деле много, а с введением в действие системы "Умный город" их станет больше.

- Граждане не понимают сути доверенности, поскольку считают, что, получив ее, становятся собственниками транспортного средства. Но это не так. К нам сегодня обращаются люди, продавшие машины по доверенности, с жалобами - им приходят уведомления о необходимости заплатить налог на движимое имущество, о штрафах за его несвоевременную уплату. Они просят оказать содействие в поиске авто, но мы не можем им помочь, поскольку машина не зарегистрирована у нас, - сказал Усеин Касмалиев.

- Когда приобретается транспорт по доверенности, покупатель не в курсе, находится ли автомобиль под арестом, в залоге или, допустим, на нем было совершено ДТП и оно в розыске. Или, скажем, хозяин машины продал ее по доверенности, а затем уехал за границу. А по истечении срока действия доверенности фактический владелец ничего уже не сможет сделать с автомобилем. Нужен ведь юридический собственник. В некоторых случаях приходится даже обращаться в суд, чтобы установить право собственности на авто, - добавил заместитель директора департамента.

Кстати, юристы предупреждают: купив машину по доверенности и не оформив ее в госорганах, можно легко лишиться приобретенного движимого имущества. На интернет-сайте одной юридической компании выложена история молодого человека. "Встретил бывшего хозяина моего авто. Оно до сих пор оформлено на него. Мужчина начал мне угрожать, сказал, что если я не переоформлю машину на себя, то он заберет ее обратно. Как я могу защитить свою собственность"?

Юристы дали такой ответ: "Владелец авто как собственник машины вправе истребовать его из любого незаконного владения. В вашем случае доверенность не является документом, подтверждающим право собственности. Вы не можете говорить о защите своего имущества. Владелец авто законно требует переоформить право собственности".

А вот еще одна показательная история: "Я продал машину по гендоверенности три года назад. Теперь на мое имя пришла повестка в суд на возмещение ущерба. Оказывается, машина попала в ДТП, и истец требует возместить 100 тысяч сомов".

Ответ: "Вы как собственник источника повышенной опасности несете ответственность за вред, причиненный принадлежащим вам автомобилем, наряду с лицом, которое совершило ДТП на вашем авто".

Как зарегистрироваться

Для регистрации или перерегистрации транспортных средств необходимо предоставить заявление установленного образца, документ, удостоверяющий личность гражданина, обратившегося за совершением регистрационных действий (паспорт), документы об уплате установленных налогов и сборов (квитанции об оплате в кассах РСК), регистрационные документы, транспортное средство за исключением случаев его утилизации.

Визуальный осмотр представленного транспортного средства производится уполномоченными специалистами на смотровой площадке. По всем вопросам нужно обращаться только к ним.

Тем временем



Правительство Киргизии подписало договор с китайской компанией "Huawei" о реализации в республике проекта "Умный город". Как сообщается, объем инвестиций составит 60 миллионов долларов. В рамках соглашения будут выполнены работы по подготовке проектно-сметной документации, поставке оборудования, строительству, интеграции, эксплуатационно-техническому обслуживанию. Проект реализуют в Бишкеке и Оше и на автомобильных дорогах Бишкек - Ош, Бишкек - Чолпон-Ата, Бишкек - аэропорт "Манас".