Беглого российского банкира задержали в Монако

В Монако задержан россиянин, ранее объявленный в международный розыск по подозрению в хищении 500 млн рублей. По версии следственных органов, это преступление он совершил на посту председателя правления и акционера одного из банков.

"Задержанный совместно с соучастниками организовал заключение договора купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчетного счета банка на расчетный счет организации-контрагента денежные средства в размере 500 млн рублей", - сообщили в ГУ МВД.

Имя бывшего банкира, в отношении которго возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", не сообщается. По всей вероятности, ему грозит экстрадиция в Россию. Этот вопрос уже решается, добавили в ведомстве.