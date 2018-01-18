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18.01.2018 19:36
Рубрика: Культура

"Берлинале" объявил программу сериалов

Текст: Сусанна Альперина
Вот уже третий год Берлинский международный кинофестиваль проводит отдельную программу, посвященную сериалам. Это не считая того, что на спутнике "Берлинале", кинорынке EFM, теперь проходят специальные "сериальные дни" - в этом году с 19 по 21 февраля. Там можно найти партнеров, показать новые разработки, обсудить "пилоты" - все, как говорится, в рабочем порядке. А вот программа "Сериалы Берлинале" (Berlinale Series) открыта и для широкого зрителя, и для профессионалов - показы уже традиционно проходят во вместительном ZOO Palast. Все обозначенные многосерийные фильмы - премьеры. И в этом году семь сериалов из таких стран, как Австралия, Дания, Германия, Люксембург, Израиль, Норвегия и США, отобраны в сериальную программу престижного европейского кинофестиваля.

Все они отвечают заданной теме: богатство, власть, признание. И отборщики ставят своей целью доказать, что властные структуры постоянно повторяют себя в различных формах.

Фото: AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
Скандальная книга о Дональде Трампе станет основой телесериала

Откроет сериальную программу австралийский фильм "Пикник на висячей скале". Это телевизионная адаптация известного в Австралии сюжета. Актриса Натали Дормер играет строгую директрису школы-интерната, которая пытается добиться того, чтобы ее воспитанники получали соответствующее образование. Но всегда ли она сама вела скромную жизнь? Темное прошлое догоняет ее, а тут еще и три девушки таинственным образом исчезают во время школьной прогулки…

Героиня израильского сериала "Спящие медведи" также вынуждена столкнуться с ее прошлым. Ее личный врач умирает в результате несчастного случая, и стенограммы его записей отправляются женщине, как часть анонимной угрозы. В итоге она хочет помешать своей семье узнать о своих самых сокровенных секретах и мечтах.

Немецкий сериал "Плохие банки" позволяет внимательно присмотреться к молодой, талантливой и очень амбициозной женщине. Ее судьба вводит зрителя в беспринципный и жаждущий прибыли мир финансов. Ее работа во Франкфурте и Люксембурге - постоянное соприкосновение с такими проявлениями человеческого характера, как жадность, эгоизм, мачизм и другими.

Фото: youtube.com
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Героиня норвежского сериала "Дом на Земле" тоже пытается утвердиться в мужском мире. Она играет тренера, в свое время оставившую свою успешную женскую футбольную команду, чтобы стать первой женщиной-тренером мужского клуба местной премьер-лиги. Девушка ведет тяжелую борьбу с укоренившимися предвзятыми взглядами, так как она борется за свою мечту.

Американская телеадаптация бестселлера "Надвигающаяся башня" вводит зрителей во внутренний мир ЦРУ и ФБР в конце 1990-х годов прошлого века. Два мощных учреждения находятся в ужасном соперничестве, и это соревнование олицетворяют два человека - Питер Сарсгаард и Джефф Дэниелс, которые сражаются на бюрократическом уровне. Однако они недооценивают все возрастающие опасности, которые надвигаются со стороны.

Американский сериал "Террор" представляет собой эпическое зрелище в лучшем смысле этого понятия. Он основан на вымышленном отчете Дэна Симмонса об арктической экспедиции сэра Джона Франклина. Мужчины сражаются не только с миром природы, но и преодолевают строгую иерархию на борту корабля. Бескрайние просторы вечного льда создают зловещее ощущение клаустрофобии.

Фото: Danny Moloshok/Invision/AP
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И, наконец, датский многосерийный фильм "Свобода" рассказывает о Танзании 1980-х годов. Критическое изучение долговременных последствий колониализма - подтекст фильма. А история - это семенная сага, рассказанная главным персонажем. Бизнесмены беспринципно используют старые структуры местной эксплуатации в своих целях и игнорируют потребности местного населения. Зритель сталкивается с культурой, которая в конечном итоге считает себя более важной, чем традиции, что существуют на земле, где она обосновалась.

У всех сериалов серьезные каналы-вещатели: "Кешет", "Амазон", "Хулу", АМС и другие, что означает, что сделаны они весьма качественно и заслуживают просмотра на отдельных сеансах в кинотеатре, что и предлагает своим гостям и участникам "Берлинале".

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