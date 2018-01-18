"Берлинале" объявил программу сериалов

Все они отвечают заданной теме: богатство, власть, признание. И отборщики ставят своей целью доказать, что властные структуры постоянно повторяют себя в различных формах.
Откроет сериальную программу австралийский фильм "Пикник на висячей скале". Это телевизионная адаптация известного в Австралии сюжета. Актриса Натали Дормер играет строгую директрису школы-интерната, которая пытается добиться того, чтобы ее воспитанники получали соответствующее образование. Но всегда ли она сама вела скромную жизнь? Темное прошлое догоняет ее, а тут еще и три девушки таинственным образом исчезают во время школьной прогулки…
Героиня израильского сериала "Спящие медведи" также вынуждена столкнуться с ее прошлым. Ее личный врач умирает в результате несчастного случая, и стенограммы его записей отправляются женщине, как часть анонимной угрозы. В итоге она хочет помешать своей семье узнать о своих самых сокровенных секретах и мечтах.
Немецкий сериал "Плохие банки" позволяет внимательно присмотреться к молодой, талантливой и очень амбициозной женщине. Ее судьба вводит зрителя в беспринципный и жаждущий прибыли мир финансов. Ее работа во Франкфурте и Люксембурге - постоянное соприкосновение с такими проявлениями человеческого характера, как жадность, эгоизм, мачизм и другими.
Героиня норвежского сериала "Дом на Земле" тоже пытается утвердиться в мужском мире. Она играет тренера, в свое время оставившую свою успешную женскую футбольную команду, чтобы стать первой женщиной-тренером мужского клуба местной премьер-лиги. Девушка ведет тяжелую борьбу с укоренившимися предвзятыми взглядами, так как она борется за свою мечту.
Американская телеадаптация бестселлера "Надвигающаяся башня" вводит зрителей во внутренний мир ЦРУ и ФБР в конце 1990-х годов прошлого века. Два мощных учреждения находятся в ужасном соперничестве, и это соревнование олицетворяют два человека - Питер Сарсгаард и Джефф Дэниелс, которые сражаются на бюрократическом уровне. Однако они недооценивают все возрастающие опасности, которые надвигаются со стороны.
Американский сериал "Террор" представляет собой эпическое зрелище в лучшем смысле этого понятия. Он основан на вымышленном отчете Дэна Симмонса об арктической экспедиции сэра Джона Франклина. Мужчины сражаются не только с миром природы, но и преодолевают строгую иерархию на борту корабля. Бескрайние просторы вечного льда создают зловещее ощущение клаустрофобии.
И, наконец, датский многосерийный фильм "Свобода" рассказывает о Танзании 1980-х годов. Критическое изучение долговременных последствий колониализма - подтекст фильма. А история - это семенная сага, рассказанная главным персонажем. Бизнесмены беспринципно используют старые структуры местной эксплуатации в своих целях и игнорируют потребности местного населения. Зритель сталкивается с культурой, которая в конечном итоге считает себя более важной, чем традиции, что существуют на земле, где она обосновалась.
У всех сериалов серьезные каналы-вещатели: "Кешет", "Амазон", "Хулу", АМС и другие, что означает, что сделаны они весьма качественно и заслуживают просмотра на отдельных сеансах в кинотеатре, что и предлагает своим гостям и участникам "Берлинале".