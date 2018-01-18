Британка обнаружила "демонические надписи" в комнате сына

Жительнице Великобритании Кейлей Парнхем семилетняя дочь рассказала о "невидимых надписях" с угрозами в комнате ее восьмилетнего брата. Женщина смогла разглядеть написанное с помощью ультрафиолета: "я тебя убью", "я умер", "Шшш", "ты умрешь".

Британка выяснила, что надписи сын сделал сам, передает РИА Новости. "Я не могла поверить, когда узнала, что мой сыночек это сделал", - призналась Парнхем.

Позже женщина нашла еще одну надпись в комнате дочери. Ребенок написал "я люблю тебя" на кровати сестры. "Он не совсем демон", - резюмировала мать. Мальчик рассказал, что решил так пошутить, потому что надписи без ультрафиолета не увидеть.