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Британка обнаружила "демонические надписи" в комнате сына 04:17
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18.01.2018 04:17
Рубрика: В мире

Британка обнаружила "демонические надписи" в комнате сына

Жительнице Великобритании Кейлей Парнхем семилетняя дочь рассказала о "невидимых надписях" с угрозами в комнате ее восьмилетнего брата. Женщина смогла разглядеть написанное с помощью ультрафиолета: "я тебя убью", "я умер", "Шшш", "ты умрешь".

Фото: YouTube.com / Скриншот
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Британка выяснила, что надписи сын сделал сам, передает РИА Новости. "Я не могла поверить, когда узнала, что мой сыночек это сделал", - призналась Парнхем.

Позже женщина нашла еще одну надпись в комнате дочери. Ребенок написал "я люблю тебя" на кровати сестры. "Он не совсем демон", - резюмировала мать. Мальчик рассказал, что решил так пошутить, потому что надписи без ультрафиолета не увидеть.

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