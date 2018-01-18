ЦСКА разгромил "Анадолу Эфес" с рекордом Евролиги

Московский ЦСКА по итогам очередного тура баскетбольной Евролиги сохранил единоличное лидерство. Армейцы на домашнем паркете в пух и прах разгромили турецкий "Анадолу Эфес" - 110:78.

После Нового года "красно-синие" угодили в небольшую яму, выиграв лишь один матч из четырех. А неудача в поединке с питерским "Зенитом", которая стала второй подряд в рамках Единой лиги, наверняка серьезно ударила по самолюбию москвичей. Так что "Эфес", приехавший в российскую столицу в статусе одного из аутсайдеров Евролиги, едва ли мог всерьез рассчитывать на успех в битве с разозленным до предела фаворитом. Разгром, учиненный туркам, был ожидаемым, но от этого не менее эффектным.

В первой же четверти ЦСКА накидал оппонентам 35 очков, получив в свое кольцо лишь 21, а после большого перерыва преимущество хозяев продолжило расти. С учетом того, что результат матча в этот момент не вызывал никаких сомнений, Димитрис Итудис максимально использовал длинную скамейку армейцев, держа в уме уже следующую игру в Афинах. Игровое время получили все 12 баскетболистов, включенных в заявку. И абсолютно все они набрали в этом поединке очки. При этом никому не удалось показать запредельную результативность - как раз по причине ротации. Лучшим снайпером стал Кори Хиггинс, набравший 21 очко, у Серхио Родригеса 16 баллов, а у Нандо Де Коло - 15.

Итоговый счет матча впечатляет - 110:78 в пользу ЦСКА. Ну а наиболее внушительно выглядит статистика трехочковых бросков у победителей. Из 27 попыток армейцы реализовали 18. Это - рекорд сезона в Евролиге. Москвичам не хватило лишь одного попадания из-за дуги, чтобы повторить абсолютное достижение "Сиены", игроки которой в 2012-м забросили 19 трехочковых в одном матче. Примечательно, что сразу девять баскетболистов ЦСКА оказались причастными к данному рекорду и попали издали хотя бы раз.

Из 27 трехочковых бросков ЦСКА цели достигли 18. Это лучший результат сезона во всей Евролиге

- Забросить 18 трехочковых - это большое достижение. Это показывает всю серьезность нашего настроя. Конечно, не каждый день забиваешь из-за дуги 18 из 27. С другой стороны, для нас не очень нормально попадать 5 из 22 трехочковых, как это бывало в других матчах, - размышлял после игры главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - Что же касается игрового времени, что мы разделили его из-за плотного календаря. Нужно оставаться мобильными, свежими, и быть готовым к следующей игре.

В общей таблице Евролиги после 18 туров ЦСКА сохраняет первое место с 14 победами при четырех поражениях. У идущего вторым греческого "Олимпиакоса" на одну победу меньше. Далее следует группа сразу из трех команд - у действующего обладателя титула "Фенербахче", как и у "Реала" и "Панатинаикоса", соотношение побед и поражений одинаковое: 12-6. Второй представитель России в главном баскетбольном турнире, подмосковные "Химки", идет на седьмом месте с десятью победами. Свой очередной поединок химчане провели вчера поздно вечером, дома против "Олимпиакоса". Этот поединок завершился уже после подписания этого номера в печать. ЦСКА же в пятницу в гостях сразится с "Панатинаикосом". В плей-офф, напомним, выходит восемь лучших команд из 16-ти.

Тем временем недавний обидчик армейцев по Единой лиге питерский "Зенит" неудачно съездил в Мюнхен. Команда Василия Карасева в рамках Еврокубка встречалась с "Баварией". Первая половина матча прошла на равных, после чего российский клуб откровенно провалился и уступил в итоге 78:95. Отметить у "Зенита" стоит разве что Кайла Курича, набравшего 31 очко. Для петербуржцев это поражение стало первым в рамках Топ-16 - ранее баскетболисты с берегов Невы обыграли "Фиат" из Турина и "Летувос Ритас".