Страны, участвующие в глобальном соглашении о сокращении нефтедобычи, по итогам декабря перевыполнили план на четверть. Об этом рассказал министр нефти, водных ресурсов и электроэнергетики Кувейта (участвует в пакте) Бахит ар-Рашиди. Вкупе с нестабильной обстановкой на Ближнем Востоке эти новости закрепили цену барреля Brent близко к 70 долларам. Если в воскресенье участники сделки не будут обсуждать меры по выходу из соглашения, то рынку вряд ли будет грозить падение.

В декабре исходя из отчета Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) добыча картеля немного выросла - на 50 тысяч баррелей к ноябрю, в основном за счет Нигерии, Алжира и Анголы. Их суммарный рост производства (на 150,8 тысячи баррелей) почти вдвое компенсировало падение в Венесуэле (82,2 тысячи). Алжир и Ангола закономерно увеличили добычу, так как там завершился период ремонтно-профилактических работ на месторождениях.

Предполагалось, что это сильно подпортит статистику, но Венесуэла ненароком спасла положение. Так, еще 10 января агентство Platts сообщало, что среднесуточный объем добычи нефти в стране в декабре упал до минимума с 2002 года на фоне забастовки нефтяников - до 1,7 миллиона баррелей. На сырьевом саммите в Токио руководитель отдела нефтяной отрасли и рынков Международного энергетического агентства (МЭА) Нил Аткинсон предупреждал, что в Венесуэле медленно наступает коллапс сырьевой отрасли и в 2018 году падение там добычи может в корне изменить баланс рынка.

Если экономические проблемы в Венесуэле - долгоиграющий фактор, не шокирующий рынок в один момент, то ситуацию в Нигерии эксперты оценивают иначе. Вооруженная группировка "Мстители дельты Нигера" сообщили о готовящихся атаках на "объекты глубоководной нефтедобычи мультинациональных компаний". "По всей вероятности, этот фактор может оказывать существенную поддержку ценам на нефть и в дальнейшем", - указывает в обзоре стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках Sberbank CIB Михаил Шейбе. Подобные действия в прошлом году уронили добычу в стране с двух миллионов до 1,4 миллиона баррелей в сутки, что и стало причиной не обязывать Нигерию соблюдать пакт ОПЕК+.

Тем не менее в наступившем году страна официально начинает соблюдать соглашение об ограничении нефтедобычи. Для нее установлена квота суточного производства в размере 1,8 миллиона баррелей. Кроме того, введена квота для Ливии, которая ранее тоже была освобождена от соблюдения условий ОПЕК+. Ее добычу ограничили на уровне миллион баррелей в сутки. Решение об этом было принято на заседании профильных министров в Вене 30 ноября прошлого года.

Существенную поддержку в ближайшие дни рынку нефти могут оказать данные по запасам в США. Они сокращаются на протяжении восьми недель. Запасы бензина все это время, наоборот, растут. По оценкам Американского института нефти (API), за неделю, завершившуюся 12 января, запасы сырья снова снизились - более чем на пять миллионов баррелей. Аналитики ждут данных минэнерго США, ожидая сокращения резервов только на 3,5 миллиона баррелей.

С технической точки зрения, пока цена фьючерсов находится выше уровня 68,2 доллара за баррель, сохраняются шансы на достижение зоны сопротивления 71,9-72,5 доллара, считают аналитики "БКС Экспресс". Если же стоимость нефти опустится ниже 68,2 доллара, то рынок может провалиться в район 64,7-64,2 доллара. Краткосрочно опустить котировки может статистика минэнерго США, если она окажется хуже ожиданий аналитиков. Кроме того, подпортить настроение биржам может ОПЕК+.

В ближайшее воскресенье в Омане пройдет заседание мониторингового комитета, который следит за исполнением сделки о сокращении уровня нефтедобычи. В него входит Россия, от которой на встречу приедет министр энергетики Александр Новак. Неделей ранее на вопрос журналистов, будут ли министры обсуждать плавный выход из сделки, срок которой ограничен концом 2018 года, Новак ответил уклончиво: конкретно план никто не готовит, но если будет консенсус, "тогда примем решение". Пока этот фактор играет против котировок.