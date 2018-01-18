Доллар и евро созрели для реванша

Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК:

- Рубль сегодня, скорее всего, продолжит снижение к доллару и евро, подталкиваемый вниз дешевеющей нефтью.

При этом в январе у национальной валюты все-таки появится помощник, с которым она, если не укрепится, то стабилизируется. Это очередной налоговый период. Его влияние в январе немного сильнее, чем в другие месяцы.

Такой помощник, правда, появляется с завидной периодичностью. Иногда его влияние действительно заметно, иногда - не очень.

И факторы, которые действуют на ослабление национальной валюты в первом месяце этого года, я думаю, все-таки будут сильнее налогового периода. Боюсь, что сейчас так и произойдет.

Нефть, конкретизация санкций в феврале, плюс близкий март, месяц, когда ФРС должна повысить ставки, окажутся сильнее - все это играет против национальной валюты. Доллар и евро могут пойти в наступление на рубль.

Вчера рубль слабел к доллару и евро в течение всего торгового дня из-за нефти, которая переживала отрицательную ценовую коррекцию, в результате которой баррель снизился до уровня в 68,81 доллара.

Официальный курс доллара на сегодня, 18 января, составляет 56 рублей 59 копеек за единицу американской валюты (укрепление на 20 копеек). За один евро дают 69 рублей 17 копеек (укрепление на 15 копеек).