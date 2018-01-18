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18.01.2018 05:40
Рубрика: В мире

Алмазбек Атамбаев снова в политике?

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7473 (10)
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев может вернуться в большую политику к весне текущего года. Социал-демократическая партия республики (СДПК) готовится к съезду, на который будет вынесен вопрос об избрании бывшего главы государства председателем политической организации.
Фото: Пресс-служба правительства КР
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Социал-демократы на данный момент являются наиболее влиятельной партией в республике. СДПК располагает крупнейшей фракцией в парламенте и, будучи членом правящего блока, не менее семи лет участвовала в формировании коалиционных правительств. Алмазбек Атамбаев много лет был лидером этой политической организации, однако, возглавив страну, снял с себя полномочия. От СДПК на президентских выборах, прошедших осенью прошлого года, баллотировался и его преемник Сооронбай Жээнбеков.

Перед тем как сдать президентский пост, Алмазбек Атамбаев заявил, что намерен остаться в большой политике. По его словам, он готов посвятить ближайшие месяцы обновлению СДПК и подготовке партии к следующим парламентским выборам. Ожидается, что он возглавит список ее выдвиженцев. Если социал-демократы пройдут на следующих выборах в парламент, Алмазбек Атамбаев может либо занять кресло лидера фракции, либо претендовать на портфель спикера.

Кстати

Точная дата проведения съезда пока не определена. Как заявил журналистам член политсовета СДПК Марат Аманкулов, социал-демократы могут собраться в течение полутора месяцев. Ранее предполагалось, что съезд партии состоится до конца января 2018 года.

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