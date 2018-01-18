Еще один водитель погиб из-за подушки безопасности Takata

В США еще один человек погиб в ДТП в результате срабатывания дефектной подушки безопасности производства японской компании Takata. Очередной смертельный случай подтвердили власти американского штата Флорида, передает ТАСС.

Жертвой оказалась 34-летняя Николь Бейкер, попавшая в аварию в июле 2017 года. Следователи установили, что причиной гибели стало неправильное срабатывание бракованной подушки безопасности от Takata. Раскрывшись при ДТП, она "выстрелила" в женщину кусочками металла.

Трагедия произошла в городе Холидей. Автомобиль Honda Accord 2002 года выпуска, в котором, помимо Бейкер, находились ее пожилая мать, десятилетний сын и пятилетняя дочь, врезался в другую машину, нарушившую ПДД. Сидевшая за рулем Бейкер получила серьезные ранения и скончалась в больнице. Ее дети и мать получили незначительные травмы.

Смерть Бейкер стала 15-м официально подтвержденным случаем гибели в США из-за подушки безопасности Takata. В мире это уже как минимум 21-й случай такой смерти.

Скандал вокруг Takata вспыхнул в 2014 году. В мире из-за проблем с подушками безопасности этой японской компании были отозваны более 100 миллионов автомобилей.